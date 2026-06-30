“밥 먹었어?” 안부 묻는 나라…한국인 ‘밥심’은 어디서 왔나

국중박 특별전 ‘우리들의 밥상’

메주의 원형 화석·박수근 그림 등

684점 모은 첫 식문화 종합 전시

국립중앙박물관서 10월까지 열려

“오늘 나의 밥상에는/ 냉이국 한 그릇/ 풋나물 무침에 신태/ 미나리 김치/ 투박한 보시기에는 끓는 장찌개”(박목월, ‘소찬’) 전시장 입구에서 박목월의 시 옆으로, 소반에 우리네 밥상을 그려낸 민중미술 작가 이종구의 ‘밥상’이 침을 고이게 한다. 한국에서 “식사하셨어요?”가 흔한 안부 인사일 정도로, 밥은 생존을 넘어 공동체를 이루는 중요한 요소였다. 그렇다면 한국인의 밥상은 어디에서 시작해 어떻게 지금에 이르렀을까.



국립중앙박물관은 7월1일부터 10월25일까지 한국의 식문화를 종합적으로 살펴보는 특별전 ‘우리들의 밥상’을 개최한다고 30일 밝혔다. ‘K푸드’가 세계적으로 주목받는 지금, 한식의 뿌리와 맥락을 하나의 이야기로 엮어낸 국내 첫 식문화 종합 전시다. 51개 기관이 협력해 488건, 684점(국보 1점, 보물 5점, 국가민속문화유산 6점)의 전시품을 한자리에 모은 ‘역대급’ 규모다. 전시는 크게 ‘삶과 함께한 우리 밥상’과 ‘자연이 빚은 우리 밥상’으로 구성된다. 고고학적 실물 증거, 조선 왕실의 의궤, 문인의 미식 기록, 회화 속 밥상 풍경, 오늘날의 모습까지 푸짐한 한 상을 전시장에 차려냈다.



전시는 밥상의 주인공 ‘밥’에서 출발한다. 여주 흔암리 청동기시대 집자리에서 출토된 ‘3000년 전 불탄 볍씨’는 한반도에서 벼농사가 본격화하던 시기의 흔적을 보여준다. 불에 탄 작은 볍씨에 한국인의 밥상과 삶을 지탱해온 수천년의 시간이 응축되어 있는 셈이다. 밥과 국, 반찬의 구성도 한식의 특징이다. 특유의 숟가락과 젓가락을 함께 쓰는 식문화도 그로부터 만들어졌다. 무령왕릉에서 나온 6세기 수저와 식기, 국물 요리 조리법을 담은 <조선무쌍신식요리제법>과 왕실의 밥상을 엿볼 수 있는 <원행을묘정리의궤> 등을 통해 밥상의 변화를 보여준다.



부산 기장 고촌리에서 출토된 3~4세기 도마와 박수근의 ‘도마 위의 굴비’(1952)를 함께 배치한 데 시선이 머문다. 오래된 생활 도구와 근현대 회화가 만나, 누군가의 밥상을 준비하는 손길이 시대를 넘어 이어져왔음을 환기한다. 옛 그림 속 밥상 풍경을 보여주는 보물 세 점도 한자리에 모였다. 김홍도의 ‘주막’과 ‘새참’, 김득신의 ‘강가에 모여 먹고 마시다’는 먹는 일이 개인의 끼니이면서 동시에 공동체의 시간이었음을 보여준다.



계절을 따라 산과 들, 하늘과 바다가 내어준 우리 먹거리도 살펴본다. 오늘날 삼계탕을 떠올리게 하는 변상벽의 ‘닭과 병아리’, K바비큐의 원조인 성협의 ‘고기 굽기’ 등 현재의 식문화를 연결해볼 수 있는 작품을 만날 수 있다. 광주 용산동에서 출토된 3~5세기 불탄 콩 덩어리는 메주나 청국장의 원형을 짐작하게 하는 실물 자료다. 태안 마도 2호선에서 나온 ‘꿀이 담긴 청자 매병’은 13세기 고려시대 ‘꿀맛’을 상상하게 한다.



전시는 “무엇을 먹어왔는지가 곧 우리가 누구인지 말해준다”는 메시지를 던진다. 오늘날 K푸드의 뿌리가 이 땅의 재료로 차려내 함께 나눈 평범한 밥상이라는 사실을 새삼 떠올리게 한다. “밥이 입으로 들어갈 때에/ 하늘을 몸속에 모시는 것/ 밥이 하늘입니다./ 아아 밥은/ 모두 서로 나눠먹는 것.”(김지하, ‘밥이 하늘’)

