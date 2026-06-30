실수로 김일성 사진 찢은 북 대표 “남측이 도발”…막말·‘외모 비하’ 발언까지 쏟아진 비핵화 협상

노태우 정부 남북회담 문서 공개

“왜 그, 저, 위대한 지도자 사진인데… 왜 찢습니까!”



1992년 12월17일 판문점 북측 지역 통일각. 비핵화를 위한 상호 핵사찰 협상을 이어가던 중 남측 대표가 북측 대표를 향해 이같이 외쳤다. 신경전을 벌이다 북측 대표는 남측 대표가 건넨 신문을 찢었는데, 해당 기사에 김일성 주석 사진이 있었던 것이다. 북측 대표단은 “완전히 도발”이라고 반발하면서 회담장은 삽시간에 소란에 빠졌다.



30일 통일부가 공개한 3836쪽 분량의 8차 남북회담 문서에는 비핵화 협상 과정에서 남북 대표단이 입장 차를 좁히지 못한 채 충돌하는 장면이 담겼다. 회담 중 비속어가 난무하고 외모 비하 발언도 등장했다. 이번에 공개된 회담 문서는 1991년 12월부터 1993년 1월까지의 기록으로, 노태우 정부 당시 한반도 비핵화 공동선언 채택 과정과 이후 비핵화 협상 내용을 담고 있다.



1992년 12월 열린 남북핵통제공동위원회 제13차 회의에서는 공방을 벌이다 북측 대표가 김일성 사진이 실린 기사를 찢는 일도 벌어졌다. 북측 위원장이었던 최우진 당시 북한 외교부 부부장은 한·미 연합 팀스피릿 훈련 재개를 철회하라며 남측에 “외세와 야합한다”고 비난했다. 남측 위원장이었던 공로명 당시 외교안보연구소장은 스탈린과 김일성의 사진이 나란히 게재된 남측 신문을 건네는 것으로 응수했다. 외세와 결탁해 남침을 일으킨 것은 북한이라는 뜻이다.



최 부부장은 “그런 건 가져가라”며 받지 않다가 신문을 찢었다. 공 소장이 “위대한 지도자 사진인데 왜 찢냐”고 하자 북측은 그제야 사태를 파악한 듯 “(남측이) 도발하려고 계획했다”며 반발해 한동안 소란이 이어졌다.



막말과 비속어를 주고받으며 회담 분위기가 격해지기도 했다. 같은 해 3월 회담에서 남측 대표였던 임동원 당시 통일원 차관은 북측 대표인 최우진 부부장을 향해 “핵 문제 토의하는 사람이 핵이 있는지 없는지도 모르고 하는 놈이 어디 (있느냐)”고 말했다.



그러자 김영철 당시 북한 인민무력부 부부장은 ‘놈 발언’을 두고 “대화 역사에 없는 일”이라고 항의했다. 임 차관은 기억에 없다면서도 “놈이라고 그랬다면 사과드린다”고 했다.



상대 측 외모에 대한 조롱성 발언도 있었다. 같은 해 열린 회의에서 최 부부장은 탈모가 있었던 공 소장에게 “머리카락 없는데, 괜히 모자 안 쓰고 나갔다가 햇볕에 쬐게 되면 건강에 나쁘다”고 말했다. 약 5개월 뒤인 11월에 진행된 회의 때는 공 소장이 최 부부장에게 “걱정이 많은 양반은 머리가 있고, 왜 나같이 걱정 안 하는 사람은 머리가 없지”라고 말하는 장면도 있다. 이에 최 부부장은 “머리에 경험이 있는 분들은 그 대신에 머리가 좋다는 말이 있다”고 했다.

