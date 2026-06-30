창간 80주년 경향신문

한성숙 총리 임명동의안, 여당 주도로 통과

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

한성숙 국무총리 후보자 인사청문 심사경과보고서가 여당 주도로 단독 채택됐다.

인사청문특위 위원장인 백혜련 민주당 의원은 "어제가 청문보고서 채택 마감일이었다"며 "오늘은 단독으로라도 청문보고서를 채택할 수밖에 없겠다"고 말했다.

강승규 의원 등 국민의힘 소속 특위 위원들은 한 후보자 청문보고서 채택 뒤 입장문을 내고 "대통령에게 바치는 충성 보고서"라고 비판했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

한성숙 총리 임명동의안, 여당 주도로 통과

입력 2026.06.30 22:11

수정 2026.06.30 22:21

펼치기/접기
  • 김한솔 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가

민주당 몫 11개 상임위원장 선출도

국민의힘 “원 구성 폭주” 표결 불참

한성숙 국무총리 후보자 임명동의안이 여당 주도로 국회 본회의에서 가결됐다. 22대 국회 후반기 상임위원회와 특별위원회 등 11개 위원회 위원장도 여당 주도로 선출됐다. 국민의힘은 “민주당 원 구성 폭주”라며 반발했다.

국회는 30일 본회의를 열고 한 후보자 임명동의안을 가결했다. 재석 167석 중 찬성 166표, 무효 1표로 통과됐다. 국민의힘은 투표에 불참했다.

앞서 더불어민주당은 이날 오전 국회 인사청문특별위원회에서 국민의힘 의원들이 불참한 가운데 지난 25~26일 진행된 한 후보자의 인사청문 심사경과보고서를 단독으로 채택했다.

한 후보자에 대해 부적격 의견을 낸 국민의힘은 여야 합의 없는 안건 채택에 항의하며 회의에 불참했다.

강승규 의원 등 국민의힘 소속 특위 위원들은 “대통령에게 바치는 충성 보고서”라고 비판했다. 이들은 “국무총리는 대통령에게 국민 목소리를 직언하는 사람”이라며 “이번 청문회를 통해 확인한 것은 대통령에게 직언하는 총리가 아니라 대통령 뜻을 충실히 전달하는 대독 총리의 모습이었다”고 했다.

이날 본회의에서는 상임위원회 및 상설특위 18개 중 법제사법위원회 등 11개 위원회 위원장도 선출했다. 11개 위원회 위원장은 모두 민주당 소속이다.

법사위원장에 서영교 의원, 정무위원장에 유동수 의원, 재정경제위원장에 조승래 의원, 과학기술정보방송통신위원장에 송기헌 의원, 국방위원장에 진성준 의원, 행안위원장에 김영진 의원 등이 선출됐다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글