전남광주통합시의회 1호 조례는 ‘반도체 투자 지원’

전남광주통합특별시의회가 출범 첫 안건으로 반도체 투자 지원 조례안을 처리했다.

전남광주통합특별시의회는 1일 0시5분 전남도의회 본회의장에서 제1회 임시회 제1차 본회의를 열었다. 의회는 4선의 송형곤 의원을 초대 의장으로 선출한 뒤 ‘전남광주통합특별시 글로벌 반도체 전략투자 지원에 관한 조례안’을 의결했다.

조례안은 송 의장이 대표 발의했다. 이재명 정부가 발표한 삼성전자·SK하이닉스의 800조원 규모 반도체 투자계획을 지방정부 차원에서 지원하기 위한 내용이다.

조례에는 통합특별시장이 반도체 산업 투자 유치와 투자 이행 지원 시책을 수립·시행하고, 관계기관과 협력 체계를 구축하도록 하는 내용이 담겼다.

투자 유치와 이행 상황, 기반시설 지원 등을 심의·조정하는 반도체 전략위원회 설치 근거도 마련됐다. 투자 기업의 요청 사항을 신속히 처리하기 위한 기업별 전담 대응팀과 원스톱 지원 체계 구축 내용도 포함됐다.

조례안은 재석 의원 91명 전원 찬성으로 가결됐다.

정부는 지난달 29일 삼성전자와 SK하이닉스가 광주와 서남권에 800조원 규모의 반도체 팹 4기를 구축하는 투자계획을 발표했다.