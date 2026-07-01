민형배 전남광주통합특별시장 취임···“커진 행정역량으로 성장판 바꾸겠다”

균형·기본소득·시민주권 등 5대 시정 운영 원칙 제시

민형배 초대 전남광주통합특별시장이 1일 취임사를 통해 “압도적 성장으로 함께 사는 전남광주통합특별시를 만들겠다”고 밝혔다. 시정 운영 원칙으로는 성장과 균형, 기본소득, 녹색도시, 시민주권을 제시했다.

민 시장은 이날 오전 무안청사에서 열린 전남광주통합특별시의회 본회의에서 이같이 밝혔다.

민 시장은 전남과 광주가 오랜 기간 사회·경제·정치적으로 차별을 받아왔고, 1986년 광주시 직할시 분리 이후에는 경쟁과 갈등으로 힘을 소모해 왔다고 평가했다. 통합시 출범은 전남과 광주가 다시 하나가 돼 대한민국의 새로운 성장축으로 도약할 기회라고 봤다.

민 시장은 전남의 바다와 섬, 햇빛과 에너지, 농업 기반에 광주의 민주주의 역사, 인공지능과 첨단산업, 교육·문화 역량을 연결하겠다는 구상을 밝혔다. 정부 지원과 특별법상 권한, 통합으로 커진 행정 역량을 묶어 성장의 판을 바꾸겠다는 계획이다.

성장 원칙과 관련해서는 전남광주 반도체 클러스터 구상을 언급했다. 민 시장은 인재와 인프라를 함께 설계해 기업이 선택할 수밖에 없는 전남광주를 만들겠다고 밝혔다.

균형 원칙도 제시했다. 광주권의 AI·문화 역량, 동부권의 소재·항만·산업 역량, 서부권의 해상풍력·에너지 역량, 중남권의 농생명·바이오 역량을 하나로 묶어 성과가 전남광주 전체로 순환하는 경제지도를 만들겠다는 구상이다.

기본소득은 지역 안에서 소득이 돌고 골목경제가 살아나는 방식으로 준비하겠다고 했다. 녹색도시 분야에서는 서남권 해상풍력과 태양광, 에너지 저장과 전력망, RE100 산업 기반을 연결하겠다고 밝혔다.

시민주권도 강조했다. 민 시장은 정책의 출발점과 행정의 기준을 시민의 삶에 두고, 시민이 제안하고 토론하고 결정하면 행정이 따르는 구조를 만들겠다고 했다.

민 시장은 “수도권에 휘둘리지 않고, 전남과 광주가 함께 성장하고, 시민이 자신의 삶을 바꾸고, 더 이상 차별받지 않고, 피 흘리지 않고, 아들딸들을 다른 곳에 빼앗기지 않으며, 지역이 스스로 미래를 만들 힘을 갖는 게 꿈”이라며 “시민의 삶과 지역의 내일을 바꾸고, 대한민국의 미래까지 새롭게 개척하는 도전에 나서겠다”고 말했다.