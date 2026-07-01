[단독]재판소원 각하된 ‘약물 의심 성폭력’ 사건…불법촬영은 1심에서 실형

약물에 의한 성폭력 피해를 주장해 온 김지현씨(가명) 사건 관련 법원이 가해자의 불법 촬영 혐의에 대해 실형을 선고했다. 피해자 측은 불법촬영과 동시에 알코올에 의한 항거불능 상태에 있던 김씨에게 가해자가 준강간 범행을 저질렀을 가능성을 제기하고 있다.

30일 경향신문 취재를 종합하면 서울중앙지법 형사13단독 정연주 판사는 지난 24일 성폭력처벌법상 카메라 등 이용 촬영 혐의 등으로 기소된 A씨에게 징역 6개월을 선고했다. 재판부는 성폭력 치료 프로그램 40시간 이수와 아동·청소년·장애인 관련 기관 취업제한 5년을 함께 명령하고, 범행에 사용된 휴대전화를 몰수했다.

A씨는 2020년 초 연인이던 김씨의 신체를 자신의 휴대전화로 동의 없이 촬영하고, 이를 보관한 혐의로 기소됐다. 같은 해 김씨의 생일 무렵엔 김씨 휴대전화로 성관계 영상 등을 촬영하고, 페이스북 계정에도 무단 접속한 뒤 사진과 영상을 자신의 계정으로 전송한 혐의도 있다. A씨는 유죄 판결에 대해 불복하고 지난 29일 항소했다.

피해자 측은 “징역형 집행유예나 벌금형이 많은 불법 촬영에 대해 실형이 선고된 점은 의미 있게 평가한다”면서도 최초 제기한 가해자의 준강간 혐의가 법원 판단을 받지 못한 점은 여전히 납득하기 어렵다는 입장이다.

김씨는 생일 무렵 촬영된 성관계 영상에 대해 “전혀 기억이 없다”며 약물 등에 의한 준강간 피해를 주장해왔다. 그러나 경찰은 이 혐의를 불송치했고 검찰도 2024년 불기소 처분했다. 이후 재정 신청을 냈으나 이 역시 기각됐고, 최근 헌재에 낸 재판소원 청구도 각하로 결론 났다.

하지만 피해자 측이 최근 재판 과정에서 피의자(가해자) 신문조서를 열람하는 과정에서 새로운 단서가 포착됐다. 조서에서 A씨가 성관계 영상을 촬영한 당일 “1시간 동안 와인 2병, 소주 1병, 맥주 3캔을 나눠 마신 뒤 완전히 취한 상태에서 합의하에 성관계를 했다”는 취지로 진술한 사실을 확인했다.

피해자를 대리한 안지희 변호사는 “수사기관은 특정 약물이 확인되지 않는다는 이유로 준강간 혐의를 적용하지 않았지만, 해당 진술만으로도 알코올에 의한 항거불능 상태 여부를 검토할 수 있었다”며 “약물이 특정되지 않았더라도 예비적 공소사실로 준강간 혐의를 적용해 법원 판단을 받게 하는 방법도 가능했다”고 설명했다.

김씨 측은 약물 검사와 디지털 포렌식도 충분히 이뤄지지 않는 등 고소 당시 수사에도 미진한 부분이 있었다고 주장한다. 이에 따라 수사기관을 상대로 국가 상대 손해배상 소송을 검토하고, 포렌식 자료 등을 근거로 A씨를 다시 고소하는 방안도 준비 중이다.