복날 보양식 “가성비 가장 뛰어난 삼계탕 간편식은 무엇?”

식품업체, 폭염에 초복(7월15일) ‘삼계탕’ 경쟁 외식물가·닭값 급등…고기중량·가격 비교해야

본격적인 무더위에 한낮 기온이 30도를 웃돌면서 초복(7월15일) 대표 메뉴인 삼계탕 인기도 높아지고 있다. 특히 외식물가 급등에 식당에서 사 먹는 삼계탕 한 그릇 가격이 2만원을 넘기면서 집에서 절반 값에 전문점 수준의 삼계탕을 맛볼 수 있는 간편식을 찾는 소비자가 늘고 있다.

1일 식품업계에 따르면 CJ제일제당, 대상, 오뚜기 등 국가대표 식품업체들의 삼계탕 간편식 경쟁에 불이 붙었다. 간편식 시장이 꾸준히 성장세를 보이고 있는 데다, 특히 최근 외식물가 상승과 복날 시즌을 맞아 판매를 늘릴 기회라는 판단에서다.

일반적으로 삼계탕에 사용되는 육계 닭은 5~6호(500~600g)다. 국내 주요 식품업체 모두 국내산 닭을 사용하고 있으며 제품 1개당 총 중량은 800~900g 정도다.

주목할 점은 식품업체마다 삼계탕 간편식의 닭고기 중량과 부재료 등이 다르다는 데 있다. 경향신문 취재결과 이들 식품업체 가운데 닭고기 중량이 가장 많은 제품은 대상 청정원의 ‘호밍스 녹두 삼계탕(1만4000원)’이다. 닭고기 함량이 전체 중량(900g)의 56.66%인 509.9g으로 일반 삼계탕에 쓰이는 5호 닭을 한마리째 넣은 것이 특징이다.

반면 닭고기 전문 업체인 하림의 ‘더미식 삼계탕(1만4000원)’은 총 중량 900g 중 닭고기는 360g 수준으로 대상 녹두 삼계탕에 비해 가격이 비싼 편이다. CJ제일제당이 리뉴얼해 선보인 ‘비비고 영양삼계탕(800g중 닭고기 중량 350g)’은 닭고기 중량이 하림 제품과 비슷하지만 가격이 1만980원으로 가성비가 좋다.

인삼·대추는 물론 녹두·파로·능이버섯 등 삼계탕 조연인 부재료에 따라서도 차이가 난다. 오뚜기 ‘능이 삼계탕(900g중 375g·1만2980원)’은 닭고기 중량은 옛날 삼계탕과 같지만 가격은 2000원 비싸다. 넷플릭스 예능 <흑백요리사2>의 윤나라 셰프와 협업해 내놓은 CJ제일제당의 우엉을 넣은 신제품 ‘윤주모 삼계탕(850g중 350g)’ 역시 비비고 영양삼계탕 보다 2000원 비싼 1만2980원이다.

신세계푸드의 ‘올바르고 반듯한 파로 삼계탕(900g중 400g)’은 혈당관리에 도움을 주는 슈퍼푸드 파로를 넣었으며, 가격은 1만1980원으로 합리적이다. 동원F&B의 닭다리를 통째 넣은 ‘양반 수라 통다리 삼계탕(460g 중 200g)’은 5980원으로 가격부담이 가장 적다.

식품업체 관계자는 “이른 폭염에 외식물가 상승으로 삼계탕 간편식을 찾는 소비자들이 늘고 있다”며 “닭고기 함량은 물론 닭부위와 대추, 인삼 등 다양한 부재료가 들어있는 만큼 개인의 취향에 맞게 여름철 보양식 대표 메뉴인 삼계탕을 즐기시기 바란다”고 말했다.

소비자원 가격정보종합포털 ‘참가격’에 따르면 지난 5월 기준 서울지역 삼계탕 가격은 한 그릇 평균 1만8154원으로 전년 동월 대비 2.8% 올랐다. 고려삼계탕 등 서울 유명 삼계탕 전문점의 기본 삼계탕 가격은 2만원, 전복 등을 추가한 프리미엄 메뉴는 3만원 수준이다.