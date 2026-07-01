전당대회 갈등에 소환되는 ‘친문’…이 대통령, 오늘 문재인 전 대통령과 오찬

8·17 더불어민주당 전당대회 갈등 국면에서 친문재인(친문)계와 친노무현(친노)계 등 당의 과거 계파가 30일 소환되고 있다. 민주당 지지층이 모인 온라인 커뮤니티와 일부 유튜브 채널을 중심으로 친문계를 포함한 멸칭이 회자되는 등 갈등이 커지자 친문계에서는 불쾌해하는 분위기가 감지된다. 이재명 대통령과 문재인 전 대통령 간의 회동이 이를 희석할 수 있을지 주목된다.

30일 청와대에 따르면 오는 1일 이 대통령은 문 전 대통령과 오찬을 함께한다. 이 대통령 취임 후 문 전 대통령과 청와대에서 만나는 것은 이번이 처음이다. 앞서 청와대는 전·현직 대통령 간 이번 오찬은 이전부터 조율돼 온 일정이라고 밝혔다.

정치권에서는 전당대회를 앞두고 친문계를 둘러싼 불필요한 갈등 구도를 희석하고 통합을 강조하려는 모습이라는 해석이 나온다. 친문계를 둘러싼 설왕설래는 일부 지지층이 있는 온라인 커뮤니티 등을 중심으로 문 전 대통령을 포함한 친문 그룹이 이번 전당대회 때 정청래 전 대표 쪽에 서는 것 아니냐는 전망과 주장이 나오면서 본격화됐다. 정청래 전 민주당 대표가 지난 24일 당대표 사퇴 후 첫 일정으로 서울국제도서전을 찾아 문 전 대통령을 방문한 것도 이런 해석을 낳았다. 일부 커뮤니티에서 ‘문조털래유’(문재인·조국·김어준·정청래·유시민 지칭) 멸칭도 회자됐다.

친문계에선 조기 과열된 전당대회 국면에 문 전 대통령이 소환된 상황을 불쾌해하는 기류가 강하다. 친문계 A의원은 “문 전 대통령이 (갑작스럽게) 이번 전당대회에 소환된 것”이라며 “(특정 후보가) 친문 적자라는 이야기는 뜬금없다”고 말했다. B의원은 “국회 안에서는 친이재명·친문 갈등이 없다”며 “유튜브 채널을 중심으로 갈등이 커지는 것인데 이걸 친문과 친명 식의 대립 구도로 보는 게 좋지 않다”고 말했다.

문재인 정부 청와대 대변인을 지낸 고민정 의원은 이날 페이스북에 “누가 전임 대통령과 더 가까운지, 누가 현 대통령과 교감하는지 경쟁하는 사이 가장 중요한 국민은 빠져 있다”고 적었다.

다만 조국혁신당 합당 논란과 6·3 지방선거에서의 경기 평택을 국회의원 재선거, 청와대 일부 인사 등을 둘러싸고 친문계 내 비판적 기류도 있다. 친문계 C의원은 “조국 전 조국혁신당 대표의 평택을 재선거 낙선 사태와 관련해 민주당 코어 지지층인 40·50대가 흔들렸다”며 “전직 대통령을 모욕하고, 민주당의 오랜 정체성을 일베처럼 공격하는 데 대한 반발이 표출된 것”이라고 말했다.

문재인 정부 국정상황실장을 지낸 윤건영 의원은 이날 SNS에 “전당대회를 앞두고 당내 갈등이 증폭되고, 많은 이들이 민주당을 걱정하고 있다”며 “두 분의 만남이 이 상황을 돌파할 수 있는 계기가 되길 간절히 바란다”고 적었다. 그는 “우리는 두 분의 만남으로 당의 위기를 한고비 넘어섰던 지난 시간의 경험을 기억한다”고도 했다. ‘비명횡사’ 공천 논란으로 당내 갈등이 증폭됐던 2024년 민주당 대표이던 이 대통령이 문 전 대통령과 만났던 경험을 의미하는 것으로 보인다.