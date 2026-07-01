덴마크 감독 연출, ‘봉준호 통역’ 샤론 최 각본…이방인이 그린 탈북 여성의 남한 정착기

8일 개봉하는 <하나 코리아> 한-덴마크 합작, 이방인의 시선으로 본 탈북민과 한국

<하나 코리아>는 기록 영화 같은 극 영화다. 북한에서 중국, 중국에서 남한으로 떠나 온 ‘혜선’(김민하)이 처음 마주하게 되는 건 하나원이다. 국가정보원 직원의 신문을 거쳐 “대한민국 국민이 되었다”는 인정을 받은 뒤 만나게 되는 공간. 혜선을 비롯한 북한 이탈 주민들은 남한에서 살아가려면 알아야 할 것들을 배운다. 스마트폰이나 현금자동입출금기(ATM) 사용법부터 진로 설계까지. 영화는 새 출발을 준비하는 혜선을 덤덤히, 그러나 자세하게 비춘다.

너무나 한국적인 이야기를 덴마크 감독 프레드릭 쇨베르가 연출했다. 그가 한국의 분단 상황에 관심을 두게 된 건 작은 해프닝 때문이었다. 원유 발굴 기업 때문에 생존을 위협받는 페루 우림 지역의 원주민들을 다룬 다큐멘터리 <지구의 허파를 팝니다>로 2010년 서울국제환경영화제를 찾았을 때의 일이다. 식당 옆자리, 전쟁 관련 행사를 다녀온 것처럼 보이는 남성들이 거나하게 취한 채 “우리의 소원은 하나”라고 몇 번이고 얘기했단다. 시간이 아무리 흘러도 분단 문제는 ‘감정적인 현실’이라는 것이 와닿았다.

“관심이 생겨 찾아보던 중 하나원을 알게 됐어요. 한 체제에서 배운 것을 지워내고 다른 체제에 대한 것을 배우는 특별한 공간이더군요. 한국에서 다른 한국으로 도착한 인물을 그리고 싶어졌습니다.” 서울 종로구 한 카페에서 25일 만난 쇨베르가 말했다.

감독의 관심은 한국 영화인들과의 합작으로 구체화했다. 2018년 프로젝트를 시작할 때에는 다큐멘터리로 구상했으나, 여러 북한 이탈 주민들을 만나 이야기를 들으면서 극 영화로 방향성이 달라졌다. 특히 2019년 처음 알게 된 탈북 여성 ‘효린’씨의 이야기가 영화 속 혜선을 구성하는 축이 됐다.

최성재(샤론 최) 각본가가 작품에 참여하게 된 건 2021년 무렵이다. 봉준호 감독이 2019년~2020년 <기생충>으로 해외 영화제에서 트로피를 거머쥘 때 명석한 통역으로 화제를 모았던 그는 전문 통역가가 아닌, 영어와 한국어 모두에 능통한 영화학도였다. 최 각본가는 “감독 조수로, 연출부로 일하다가 통역가로 알려진 건 전혀 예상 못 한 일이었다”며 “그 때문에 노선을 바꾸지 않기 위해 조용히 지내며, 제 작업을 꾸준히 해왔다”고 했다.

<하나 코리아> 공동 각본 작업에서도 그의 이중언어 구사능력이 큰 도움이 됐다. 초고 단계에서는 감독이 이해할 수 있게 영어로, 촬영용 각본을 쓸 때는 입말에 맞게 한국어로 대본을 썼다. 그는 “‘회포’ 같은 단어는 영어로 번역될 때 힘을 잃더라”며 “감독이 ‘이 대사가 필요하냐’고 물을 때, ‘당신이 이해되지 않더라도 꼭 넣어야 한다’고 말하곤 했다”고 했다.

<하나 코리아>의 북한 말 대사는 그 억양이 살아있되, 과장되게 표현되지 않는다. 최 각본가는 “뉴스로 보는 북한 방송 때문에 막연한 선입견이 있는데, 막상 북한 이탈 주민분들을 만나보니 일상어는 비슷한 점이 많더라”고 했다. 혜선이 남한에 정착할수록 억양이 흐려지게 하되, 진심을 털어놓는 순간에는 본연의 말투를 쓰게 하는 등 섬세하게 접근했다.

혜선 역의 김민하는 그 속을 헤아리게 하는 연기를 한다. 혜선은 표정이 적지만, 신기한 것을 볼 때 눈을 반짝이고 과거를 떠올릴 때 죄책감이 스치는 얼굴을 한다. <하나 코리아>는 그가 북한에서, 중국에서 국경을 넘기 위해 겪었을 고초를 암시할 뿐 전시하지 않는다.

쇨베르는 “실제 모티브가 된 효린은 강인했고, 그 용기와 끈기로 매번 놀라게 하는 사람이었다. 그를 동정하거나 규정하면 안 된다는 것이 제작 과정에서 점점 분명해졌다”고 했다. 최 각본가도 “그가 실제로 겪은 일을 나열하면 ‘어떻게 견뎌냈을까’ 싶지만, 제가 만난 그는 매 순간 어려운 상황 속에서 자기 삶을 찾으려고 최선을 다하는 인물”었다며 “영민하고 독기와 에너지가 있는, 그러면서도 그리움과 죄책감을 대면할 줄 아는 강인함이 보이기를 바랐다”고 했다.

영화는 윤리적인 재현 안에서도 긴장감을 만들 수 있다는 것을 보여준다. 혜선이 한 발씩 내디딜 때마다 조마조마한 마음이 든다. 혹 이상한 사람을 만나거나 사기를 당하지는 않을까, 녹록하지 않은 현실에 부딪혀 좌절하지는 않을까, 걱정하며 끝까지 보게 된다. 혜선보다는 사회를 온전히 믿지 못해 생기는 불안이다.

쇨베르는 주인공 혜선과 “한국을 이방인의 시각으로 경험한다”는 점이 같다고 했다. 그는 한국은 “고도로 현대화돼 있고, 빠르고, 끊임없는 기회가 있는 곳”이라며 “그래서 계속 선택을 해나가야 하는 정글 같기도 하다. 혜선 또한 느낄 그 생경함을 살리고 싶었다”고 했다. 정작 우리는 북한 이탈 주민이 남한 사회에서 겪을 현실을 얼마나 알고 있던가. 한국인으로서도 새삼스럽게 주변을 돌아보게 하는 영화다. 8일 개봉.