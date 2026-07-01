창간 80주년 경향신문

‘1500조’ 큰 거 왔는데…메가프로젝트, 녹슬지 않으려면?

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

지난달 29일, 정부는 무려 1500조원 규모의 반도체·AI 투자 계획을 발표했습니다.

이재명 정부의 '5극 3특' 지역균형발전 정책 기조와 맞닿아 있는 투자입니다.

그동안 반도체 생산 거점은 주로 수도권에 몰려 있었죠.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘1500조’ 큰 거 왔는데…메가프로젝트, 녹슬지 않으려면?

입력 2026.07.01 07:00

수정 2026.07.01 07:01

펼치기/접기
  • 조해람 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가

점(사실들): 호남에 ‘800조’ 반도체공장

선(맥락들): 포인트는 ‘균형발전’

면(관점들): ‘빨리’만큼 중요한 ‘멀리’

이재명 대통령이 지난달 29일 청와대에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 최태원 SK그룹 회장과 이재용 삼성전자 회장과 함께 손을 맞잡고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 지난달 29일 청와대에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 최태원 SK그룹 회장과 이재용 삼성전자 회장과 함께 손을 맞잡고 있다. 청와대사진기자단

‘큰 거’ 왔습니다. 지난달 29일, 정부는 무려 1500조원 규모의 반도체·AI 투자 계획을 발표했습니다. 투자 지역은 호남권과 충청권, 영남권으로 모두 비수도권입니다. 수도권 쏠림을 완화하고 지역균형발전을 이루겠다는 정부의 의지가 드러납니다.

뜻은 좋지만, 더 중요한 건 그 좋은 뜻이 지속가능하고 건강한 발전으로 이어지게 하는 것이겠죠. 그러려면 챙겨야 할 게 많습니다. 무엇보다 노동과 환경이라는 ‘근간’이 탄탄해야 합니다. 왜 그런지 천천히 들여다보겠습니다.

점(사실들): 호남에 ‘800조’ 반도체공장

이재명 대통령은 지난달 29일 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장과 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’를 열고 1500조원의 기업 투자 계획을 발표했습니다. 비수도권에 반도체와 피지컬 AI, AI 데이터센터(AIDC) 등 초대형 인프라를 건설한다는 내용입니다.

호남에는 삼성전자와 SK하이닉스가 800조원을 투자해 4기의 메모리반도체 생산공장 등 인프라를 건설합니다. 충청권에는 392조원을 투자해 반도체 패키징(후공정) 거점과 AIDC를 만듭니다. 영남권에는 270조원을 투입해 피지컬 AI와 ‘소부장(소재·부품·장비)’ 거점, AIDC를 조성합니다. 인재들이 거주할 만한 ‘기업형첨단도시’를 구축하겠다는 구상도 밝혔습니다.

선(맥락들): 포인트는 ‘균형발전’

이재명 정부의 ‘5극 3특’ 지역균형발전 정책 기조와 맞닿아 있는 투자입니다. 그동안 반도체 생산 거점은 주로 수도권에 몰려 있었죠. 반도체·AI 산업이 성장할수록 불균형은 더 커지는 구조였습니다. 국가데이터처의 1분기 전국 실질 지역내총생산(GRDP) 통계를 보면, 반도체 소재·부품 생산시설을 보유한 다른 권역은 GRDP가 2.0~5.2% 성장한 반면 호남권은 0.0%에 그쳤습니다.

국민의힘은 이번 투자가 “정치 개입”이라고 비판했습니다. 호남에 가장 많은 투자가 이뤄진 건 정치적 결정이자 특혜라는 취지입니다. 이재명 대통령은 “호남은 배제와 차별로 그간 많은 어려움을 겪었다”며 “(다른 지역들과) 역사적으로 누적된 투자량을 비교하면 새 발의 피”라고 반박했고요.

정부는 사업성 고려 없이 지역균형발전 하나만 바라보고 투자를 결정한 건 아니라고도 말합니다. 땅값과 전기·용수 등 대책을 충분히 마련했다는 겁니다. 강훈식 대통령비서실장은 “정부가 용수 공급을 확인하지 않고 발표할 정도로 실력이 없진 않다”며 “글로벌 기업들은 용수·전력·땅값·인력을 다 판단하지 않겠느냐”고 했어요. 다만 정부의 용수 공급 방안이 충분한지를 두고는 논란이 이어지고 있습니다.

면(관점들): ‘빨리’만큼 중요한 ‘멀리’

지역균형발전이라는 ‘대의’가 옳다는 사실은 변하지 않습니다. 중요한 건 앞으로입니다. 핵심은 이 메가프로젝트가 지속가능한 지역 발전으로 이어지도록 하는 것인데, 만만한 일은 아닙니다.

우선 원청 대기업과 현지 하청·협력사의 상생 생태계를 구축해야 합니다. 지역 경제의 생명력은 결국 현지 기업과 노동자들에게 달렸습니다. 대기업이 현지 하청·협력사를 착취하는 구조가 자리잡으면 해당 지역은 계속 가난해지고, 지역의 이윤을 빨아들인 수도권만 살찌는 불균형이 심화할 수 있습니다.

조선업이 그랬습니다. 오랜 불황을 끝내고 다시 호황이 찾아왔는데, 정작 대형 조선소가 몰려 있는 경남 거제시의 경기는 침체돼 있습니다. 생산 대부분을 담당하는 하청노동자들의 임금이 불황 시기의 저임금에 머물러 있기 때문입니다. 조선소는 돈을 버는데 지역 주민들은 ‘쓸 돈’이 없는 거죠. 지역 공급망을 세심하게 살펴야 하는 이유입니다.

환경 문제도 빼놓을 수 없습니다. AIDC는 엄청난 발열과 전기 사용량으로 기후변화를 가속하고 환경을 오염시킨다는 지적을 받아요. AIDC가 자연 상태에서 분해되지 않는 과불화화합물을 배출한다는 것도 도마에 올랐고요. 정부는 “재생에너지와 원전, 화력 등을 조화롭게 믹스하겠다”고 밝혔지만 더 구체적인 대책이 필요해 보입니다.

정부는 예비타당성조사 면제와 각종 평가·인허가 단축 등을 통해 조성기간을 크게 줄이겠다고 밝혔습니다. 글로벌 반도체 경쟁에서 뒤처지지 않으려면 속도를 내야 하는 건 맞습니다. 다만 그 과정에서 노동과 환경 같은 ‘기초’도 탄탄히 닦아야겠습니다. 신발 끈을 제대로 묶지 않으면, 빨리 달려가려다가 더 늦어질 수도 있으니까요.

“하나를 보더라도 입체적으로” 경향신문 뉴스레터 <점선면>의 슬로건입니다. 독자들이 생각해볼 만한 이슈를 점(사실), 선(맥락), 면(관점)으로 분석해 입체적으로 보여드립니다. 매주 월·수·금요일 오전 7시, 하루 10분 <점선면>을 읽으면서 ‘생각의 근육’을 키워보세요.

<점선면>의 다른 뉴스레터가 궁금하시다면 구독을 눌러주세요! ▶ https://buly.kr/AEzwP5M

매일 아침 '점선면'이
뉴스의 맥락과 관점을 정리해드려요!

레터 받기
  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글