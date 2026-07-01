남해안·제주 강하고 많은 비…수도권·강원도 돌풍 동반 소나기 주의

수요일인 1일은 남해안과 제주도를 중심으로 강하고 많은 비가 내리고, 수도권과 강원도에 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

기상청은 이날 “낮까지 충청권 남부에, 저녁까지 전라권과 경북권 남부, 경남권에 비가 내리겠으며, 밤까지 제주도에 비가 내리겠다”며 “그 밖의 충청권은 낮까지, 경북 중·북부에는 오전부터 오후 사이 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다”고 밝혔다.

예상 강수량은 전남 남부·부산·경남 남해안 20~60㎜(전남 남부 서해안·남해안 많은 곳 80㎜ 이상), 제주도 30~80㎜(산지 많은 곳 120㎜ 이상), 제주도 북부 20~60㎜, 울산·경남 내륙 5~30㎜, 광주·전남 북부 5~40㎜, 전북 남부 5∼20㎜, 대구·경북 남부 5∼10㎜, 대전·세종·충남 남부· 충북 남부 5㎜ 미만, 전북 북부 5㎜ 안팎이다.

오후부터 밤사이 수도권 북부와 강원 중·북부 내륙에는 돌풍과 함께 천둥·번개를 동반한 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 우박이 떨어지는 곳도 있겠다. 소나기에 의한 강수량은 서울·인천·경기 북부 5~60㎜, 강원 중·북부 내륙 5~40㎜다.

낮 기온은 22∼33도로 예보됐다. 이날 오전 5시 현재 기온은 서울 23.7도, 인천 23.3도, 수원 22.4도, 춘천 21.1도, 강릉 20.3도, 청주 24.2도, 대전 21.4도, 전주 22.6도, 광주 19.4도, 제주 23.2도, 대구 21.5도, 부산 21.6도, 울산 20.1도, 창원 20.6도 등이다.

미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’~‘보통’으로 예상된다.