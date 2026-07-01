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올해 도입한 ‘육아기 10시 출근제’ 1078명이 신청···근속요건 폐지해 문턱 낮춘다

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본문 요약

지난 1월 신설된 '육아기 10시 출근제' 장려금을 올해 상반기 동안 활용한 노동자가 1078명에 그치는 것으로 집계됐다.

노동부는 육아기 10시 출근제가 더 활성화될 수 있도록 이날부터 장려금 지급 요건을 완화하고, 제출 서류를 간소화한다.

기존엔 소속 기업에서 6개월 넘게 근속한 노동자에 대해 장려금을 지원했으나, 이달부터는 근속 요건을 폐지해 주 35시간 근무 요건만 채우면 된다.

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올해 도입한 ‘육아기 10시 출근제’ 1078명이 신청···근속요건 폐지해 문턱 낮춘다

입력 2026.07.01 07:36

수정 2026.07.01 07:50

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  • 박채연 기자

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올해 목표 지원 인원의 62%

지원자 10명 중 3명이 남성

지난 4월22일 경기도 고양시 CHA의과학대학교 일산차병원 신생아실에서 간호사가 신생아를 돌보고 있다. 연합뉴스

지난 4월22일 경기도 고양시 CHA의과학대학교 일산차병원 신생아실에서 간호사가 신생아를 돌보고 있다. 연합뉴스

지난 1월 신설된 ‘육아기 10시 출근제’ 장려금을 올해 상반기 동안 활용한 노동자가 1078명에 그치는 것으로 집계됐다. 고용노동부는 제도 활성화를 위해 현재 소속 기업에서 6개월 이상 일해야 하는 근속 요건을 폐지하기로 했다.

1일 노동부는 지난달까지 758개 기업에서 노동자 1078명에 대한 육아기 10시 출근제 신청이 이뤄졌다고 밝혔다. 올해 목표 지원 인원 1734명의 약 62%에 해당하는 수치다. 같은 기간 장려금 지급 현황을 보면, 561개 기업에 노동자 776명분, 총 6억7300만원이 지급됐다. 지원 노동자 10명 중 3명은 남성 근로자인 것으로 나타났다.

노동부는 육아기 10시 출근제가 더 활성화될 수 있도록 이날부터 장려금 지급 요건을 완화하고, 제출 서류를 간소화한다. 기존엔 소속 기업에서 6개월 넘게 근속한 노동자에 대해 장려금을 지원했으나, 이달부터는 근속 요건을 폐지해 주 35시간 근무 요건만 채우면 된다. 또 장려금 신청을 위해 취업규칙이나 단체협약 등 근거 규정을 의무적으로 제출하도록 했으나, 이를 권고사항으로 바꾼다.

김영훈 노동부 장관은 “이번 제도 개선을 통해 기업들이 행정 부담 없이 제도를 도입하고, 더 많은 일하는 부모들이 혜택을 누릴 수 있도록 지원해 나가겠다”고 강조했다.

육아기 10시 출근제는 노동자의 육아를 지원하기 위해 임금 삭감 없이 하루 1시간 근로시간 단축을 허용한 사업주에게 노동자당 월 30만원, 최대 1년 지원하는 사업이다. 만 12세 이하 또는 초등학교 6학년 이하 자녀를 둔 노동자가 대상이다.

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