루이비통·샤넬 등, 한국서 돈 벌어 해외본사로…3년간 2조 넘게 송금

루이비통·에르메스·샤넬·디올·까르띠에 등 5대 명품 브랜드의 국내 법인이 최근 3년간 해외 본사로 송금한 배당금이 2조원이 넘는 것으로 나타났다.

최근 3년간 배당이 있었던 외국계 70대 기업 중 19개사는 순이익을 넘는 금액을 본사로 보낸 것으로 집계됐다.

기업데이터연구소 CEO스코어는 매출 상위 100대 외국계기업(산업통상부 외국인투자촉진법에 근거해 등록된 외국인 투자기업)의 2023년부터 2025년까지 개별보고서 기준 3년간의 실적 및 배당을 조사한 결과를 1일 공개했다.

조사 결과 지난 3년간 이들 외국계기업의 배당액은 총 18조4917억원으로, 같은 기간 순이익 35조5406억원의 52.0%에 달했다.

같은 기간 국내 매출 10대 기업의 누적 순이익은 213조3057억원, 배당액은 62조8480억원으로, 배당성향은 29.5%였다.

외국계기업은 국내 상장사와 달리 해외에 있는 본사에 송금하는 해외송금배당이 이뤄지는 경우가 대부분으로, 배당액이 클수록 국내 법인에 재투자를 하기보다 해외 본사에 송금액이 큰 것으로 간주된다.

특히 명품 패션 브랜드의 배당금 규모가 두드러졌다.

루이비통코리아·에르메스코리아·샤넬코리아·크리스챤디올꾸뛰르코리아·리치몬트코리아(까르띠에) 등 5개 브랜드는 지난 3년간 지배기업에 총 2조1086억원에 달하는 배당금을 지급했다.

루이비통코리아는 5993억원으로 가장 많은 배당금을 지급했는데, 이는 2025년 연차배당금은 제외한 것이다.

에르메스코리아는 5700억원, 샤넬코리아는 4225억원(2025년 연차배당 미포함), 크리스챤디올꾸뛰르코리아는 3400억원, 리치몬트코리아는 1768억원을 각각 배당했다.

주요 수입차 기업 중에서는 BMW코리아가 순이익 3807억원 중 92.3%에 달하는 3513억원을 배당했으며, 메르세데스벤츠코리아는 순이익 4622억원 중 67.8%인 3135억원을 배당했다. 르노코리아는 1196억원(59.3%)을 배당했다.

한국GM은 순이익 4조1386억원 중 3.0%인 1236억원을 배당했다. 한국GM은 2018년 발행한 2종 우선주에 대한 미지급분을 2025년 회기 중 일시에 지급했다.

조사 대상 기업 중 최근 3년간 가장 배당금 액수가 많았던 기업은 쿠팡으로, 2025년 한 해에만 1조4659억원을 지배기업인 미국의 쿠팡Inc에 지급했다. 이는 2013년 법인 설립 후 첫 배당이었다.