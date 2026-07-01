개미 투자금 97조 어디서 왔나…“예금·해외주식서 이동, 부동산 자금 유입은 제한적”

올해 개인 투자자들이 국내 증시를 끌어올리고 있는 가운데 100조원에 가까운 막대한 개인 투자금은 개인 소득 증가에 따른 신규 저축, 예금·해외주식 등 금융자산 재배분, 신용공여를 비롯한 부채조달 등에서 나온 것으로 파악됐다.

1일 한국거래소 등에 따르면 올해 1월부터 5월까지 개인들이 국내 증시에 투입한 순매수 자금은 총 97조4000억원에 달한다.

개인들은 유가증권시장에서 56조8000억원어치 사들였고, 코스닥 시장에서는 7조1000억원 순매도했다. 상장지수펀드(ETF)는 47조7000억원어치 순매수했다.

삼성증권은 최근 보고서에서 이 개인 자금의 원천을 ▲개인 소득 증가 및 투자 확대 ▲개인 금융자산 재배분 ▲부채조달 등으로 분석했다.

이에 “투자금 원천은 어느 한 곳에 치우치지 않는 가운데 보다 기대 수익률이 높은 국내 증시 중심의 투자 리밸런싱(재배분) 효과가 주효했다”고 판단했다.

김재우 연구원은 한국은행 자료 등을 근거로 개인 소득 증가 및 투자 확대와 관련, “올해 연간 소득증가율을 4.0%, 가계 가처분 소득 중 소비로 쓰지 않고 남는 비율인 저축률을 9.0%(2025년 하반기부터 3개 분기 평균 9.1% 감안)”로 가정했다.

이를 토대로 5월까지 총 저축금액을 98조9000억원(올해 5월까지 늘어난 소득 X 저축률)으로 추산하고, “이 중 40%가 국내 주식에 배분됐다”고 가정했다. 40%에 근거한 개인 순매수 금액 증가분이 39조5000억원에 이른다는 설명이다.

김 연구원은 국내 주식 배분 40%에 대해 “2020년∼2024년 금융자산 내 금융투자 상품 비중이 25% 안팎이었다”며 “보수적으로 운용돼 온 퇴직연금(DC+IRP형) 내 실적 배당형 비중이 증권사 기준으로 최근 50% 수준까지 상승했다”고 짚었다.

이어 “이는 신규 소득 투자에 있어 국내 증시에 대한 투자 비중이 높아졌을 수 있음을 시사한 것”이라며 “신규 저축 중 40% 국내 주식 투자 가정은 과도한 수준은 아닌 것으로 판단한다”고 부연했다.

2024년 기준 가계의 금융자산 포트폴리오 중 현금 및 예금 비중이 46.3%, 보험 및 연금이 28.9%, 주식을 포함한 금융투자 상품은 24.0%로 가장 낮았다.

김 연구원은 “이 중 안전성은 높지만 수익률이 낮은 예금과 보험 등의 자산과 지난해 상반기까지 금융투자상품 중 비중이 빠르게 높아졌던 해외주식을, 상대적으로 수익성이 높은 국내 주식으로 옮기는 과정에서 개인 순매수가 빠르게 늘어났을 여지도 크다”고 봤다.

아울러 증권사로부터 돈을 빌려 투자한 신용공여 금액이 5월말 기준 38조원으로 연초 대비 10조6000억원 증가했고, 가계대출이 2조4000억원 늘어나는 등 가계부채 증가에 따른 투자액은 13조원으로 추산했다.

이에 “신용공여 금액 수준만 놓고 보면 역사적으로 최고 수준이지만, 올해 상반기 중 증시 상승을 견인한 개인 순매수 증가를 증권사 신용공여만으로 설명하기에는 한계가 있다”고 짚었다.

김 연구원은 이런 가정을 통해 추산한 머니무브 원천금액은 총 89조2000억원으로, 실제 5월까지의 개인 순매수의 91.6%가량을 설명 가능한 것으로 추산했다.

여기에 5월까지 국내증시 복귀계좌(RIA)로 유입된 자금 2조1000억원도 개인 순매수에 기여했을 수 있다고 봤다.

다만, 부동산 매각 자금이 대거 국내 증시로 이동했을 가능성은 낮게 봤다.

김 연구원은 “부동산 거래가 늘어나 매각 대금을 주식 투자에 활용했을 가능성은 존재한다”면서도 “가계 입장에서는 주택 매도-매수자간 주식 순매수 중 일부가 서로 상쇄되고 여기에 주택담보대출 규제 강화로 주택 매수자로서는 다른 자산을 매각해 주택 매수금을 마련해야 하는 부담이 커졌다”고 설명했다.