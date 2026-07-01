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[속보] 지난달 수출 1022억달러···사상 첫 1000억 달러 돌파

입력 2026.07.01 09:00

수정 2026.07.01 09:18

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산업부, 6월 수출입 동향 발표

삼성전자 반도체 공장에서 직원들이 걸어가고 있다. 삼성전자 제공

삼성전자 반도체 공장에서 직원들이 걸어가고 있다. 삼성전자 제공

지난달 한국 수출 실적이 1022억5000만달러로 집계됐다. 월 수출 실적이 1000억달러를 넘은 건 이번이 처음이다. 월 수출 1000억달러 돌파는 독일, 중국, 미국에 이어 전 세계 4번째 기록이다.

산업통상부는 1일 지난달 수출이 지난해 같은 달보다 70.9% 증가한 1022억5000만달러라고 밝혔다.

품목별로 보면 반도체는 지난해 같은 달보다 199.5% 증가한 448억2000만달러를 기록했다. 반도체 수출이 400억달러를 넘은 것 역시 사상 처음이다.

빅테크 기업들의 인공지능(AI) 인프라 투자 확대에 따른 SSD 수요 증가로 컴퓨터는 지난해 같은 달보다 308.8% 증가한 54억1000만달러를 기록했다. 신제품 판매 호조세 등으로 무선통신기기는 지난해 같은 달보다 51.9% 증가한 15억5000만달러로 집계됐다.

철강은 데이터센터 건설이 증가하면서 철근 등 건설용 자재의 수출이 늘며 지난해 같은 달보다 9.6% 증가한 21억4000만달러였다. 지난해 4월 이후 14개월 만의 지난해 같은 달보다 늘어난 ‘플러스’를 기록했다.

비철금속은 동·알루미늄 등 주력 품목의 단가와 물량이 모두 증가하면서 지난해 같은 달보다 45.8% 늘어난 18억2000만달러로 역대 6월 중 최대 실적을 기록했다. 일반기계(40억8000만달러·7.5% 증가)는 일부 산업 기계에 대한 미국의 관세 인하 등의 영향으로 5개월 만에 플러스로 전환했다.

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