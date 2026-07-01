‘가격 빼고 옵션 더하고’···소비자 입맛 맞춰 돌아온 ‘2027 타스만’

기아가 정통 픽업 ‘타스만’의 연식변경 모델인 ‘The 2027 타스만’과 특화 모델 ‘더 기아 타스만 오픈베드’의 계약을 1일부터 시작한다.

이날 기아에 따르면 이번 연식변경 모델은 고객 선호 사양을 기본화한 ‘베스트 셀렉션’ 트림을 신설한 것이 특징으로 꼽힌다. 베스트 셀렉션은 기존 어드벤처 트림을 기반으로 서라운드 뷰 모니터, 원격 스마트 주차 보조, 디지털키 2 등 최신 편의 사양을 갖췄다. 여기에 전자식 4WD 시스템과 차동기어 잠금장치, 터레인 모드를 기본 적용해 주행 성능을 높였다. 클리어 화이트나 탠 베이지 외장 색상을 선택하면 휠아치 클래딩 색상을 외장과 같게 맞출 수 있다.

기아는 엔트리 트림인 ‘다이내믹’의 사양을 최적화해 가격을 250만원 조정해 고객의 구매 부담을 낮췄다고 밝혔다. 기존 어드벤처 트림부터 선택할 수 있었던 사이드 스텝, 베드커버 패키지, 스포츠바 패키지 등 순정 액세서리도 다이내믹 트림까지 확대 운영한다.

2027 타스만의 가격은 다이내믹 3500만원, 어드벤처 4120만원, 베스트 셀렉션 4350만원, 익스트림 4505만원, X-Pro 5255만원이다.

함께 공개한 타스만 오픈베드는 3면 개폐 적재함과 최대 1톤의 적재 중량을 확보해 활용성을 극대화한 모델이다. 가솔린 2.5 터보 엔진을 탑재해 험로 주행 능력을 갖췄고 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤과 ccNC 기반 파노라믹 와이드 디스플레이 등 첨단 사양을 대거 적용했다. 단일 트림으로 운영하며 가격은 3399만원이다.

기아는 공구 브랜드 밀워키와 협업해 싱글탑 캐노피 몰리패널, 하프 슬라이딩 베드 등 전용 애프터마켓 용품을 기아 샵에서 선보인다. 전국의 기아 오토큐와 연계한 장착 서비스도 함께 지원할 계획이다.