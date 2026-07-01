‘잼플릭스’ 시즌2 온다…이 대통령, 15일부터 2차 부처 업무보고 생중계

이재명 대통령이 오는 15일부터 2차 부처 업무보고를 주재한다. 지난 업무보고와 같이 전 과정이 생중계되는 이번 업무보고에는 약 200명 규모의 국민참관단도 참여할 예정이다.

이 대통령은 15일부터 21일까지 총 9회에 걸쳐 2차 부처 업무보고를 청와대에서 주재한다고 청와대가 1일 밝혔다. 이번 업무보고는 지난해 말 실시한 첫 부처 업무보고 당시 각 부처가 보고한 내용이 제대로 이행되고 있는지 점검하기 위해서다. 또 민생 체감 정책들의 성과와 향후 계획을 국민에게 상세히 알리기 위해 마련됐다고 청와대는 전했다.

앞서 이 대통령은 지난해 12월 19부·5처·18청·7위원회 등 228개 기관으로부터 취임 후 첫 업무보고를 받았다. 보안 사항을 제외한 전 과정이 사상 처음으로 생중계되며 ‘잼플릭스(이재명+넷플릭스)’라는 별명도 얻었다.

이번 업무보고는 국무조정실, 19부·6처·18청·7위원회를 포함해 국민 체감형 민생사업을 추진하는 140개 공공기관이 대상이다. 특히 구조개혁을 포함한 개혁과제, 지방주도 성장 과제, 국가 정상화 과제들에 대한 추진 상황도 상세히 다뤄질 예정이다.

업무보고는 국민의례와 대통령 모두발언 후 부·처·청 기관장들의 보고 순서로 진행된다. 이후 자유 토와 국민참관단의 질의, 제안이 이어진다. 업무보고의 전 과정은 KTV를 통해 생중계된다.

이번 부처 업무보고는 지난 업무보고와 달리 약 200명 규모의 국민참관단이 함께한다. 청와대는 “대통령과 함께 주권자인 국민이 직접 업무보고를 받고, 궁금한 점을 묻는 국민참여형 업무보고 방식이 새롭게 도입됐다”며 “국민참관단은 오늘(1일)부터 6일까지 이 대통령 페이스북·유튜브·엑스·인스타그램 등을 통해 모집한다”고 전했다.

이 대통령은 이날 페이스북에 “정부와 국민이 함께하는 첫 부처 업무보고를 시작한다”며 “이번 업무보고는 일방적으로 성과를 발표하는 것이 아닌, 국민 여러분과 함께 정책의 성과를 확인하고 앞으로의 국정 방향을 논의하는 자리”라고 밝혔다.

이 대통령은 “국민주권정부의 부처 업무보고에 함께 해주실 200분의 국민 참관단 여러분을 기다린다”며 “정책이 국민의 삶 속에서 어떻게 구현되고 있는지 직접 살피고, 나아가 더 나은 내일을 위한 지혜를 한데 모을 수 있길 기대한다”고 적었다.