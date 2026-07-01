‘알짜 사양’ 채우고 휠 키웠다···제네시스, ‘2027 GV70’ 출시

제네시스가 럭셔리 중형 SUV ‘GV70’의 연식변경 모델인 ‘2027 GV70’와 신규 디자인 패키지 ‘GV70 그래파이트 패키지’를 1일 출시했다.

이날 제네시스에 따르면 이번 새 모델은 기존 18인치 휠을 아예 없앴다. 대신 19인치 휠을 기본으로 적용해 더 당당한 외관을 완성했다고 제네시스는 밝혔다. 새로운 디자인의 19인치 휠과 신규 외장 색상 ‘트롬소 그린’을 더해 소비자 선택지를 넓혔다.

실내와 주행 품질도 한층 끌어올렸다. 1열 시트백 커버를 패널 타입으로 바꿔 내장 디자인 완성도를 높였다. 휠하우스 패드 두께를 키워 방음과 방진 성능을 대폭 강화했다. 선호도가 높은 사양들을 묶은 ‘프레스티지 패키지’도 신설했다. 여기에는 파퓰러 패키지II, 파노라마 선루프, 컨비니언스 패키지, 뱅앤올룹슨 사운드 패키지 등이 포함된다.

스포티한 매력을 극대화한 ‘GV70 그래파이트 패키지’도 눈길을 끈다. 유광 블랙 색상 아웃사이드 미러와 레드 도장 모노블럭(4P) 브레이크를 장착했다. 실내에는 로고 엠보싱 헤드레스트, 프라임 나파 가죽 시트, 리얼 카본 가니쉬를 둘러 역동적인 분위기를 냈다. 프리뷰 전자제어 서스펜션, 전자식 차동제한장치(e-LSD), 21인치 전용 휠을 기본화해 주행 성능까지 챙겼다.

가격은 2WD 기준으로 가솔린 2.5 터보가 5473만 원, 가솔린 3.5 터보는 6023만 원이다. 그래파이트 패키지는 가솔린 2.5 터보 6378만 원, 3.5 터보 6618만 원으로 책정됐다.

제네시스는 신차 출시를 기념해 첫 구매 고객을 대상으로 차량 관리 패키지를 제공하는 특별 프로모션도 진행한다.