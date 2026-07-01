철거 앞둔 국내 첫 연구용 원자로 건물, ‘임시 국가유산’ 등록

국내 첫 연구용 원자로를 둘러싼 건물이 최근 철거를 앞둔 것으로 알려지면서 국가유산청이 긴급 조치에 나섰다.

국가유산청은 서울 노원구 공릉동에 있는 ‘연구용 원자로 1호기 원자로실 및 부속건물’을 임시국가등록문화유산으로 등록한다고 1일 밝혔다. 이날부터 6개월간 건물 철거 공사를 비롯한 현상 변경 행위는 제한된다.

국가유산청은 건물 소유자인 한국전력공사, 철거 시행자인 한국원자력연구원 등 관계 기관에도 등록 사실을 통보했다. 국가유산청은 “국내 첫 연구용 원자로를 에워싼 원자로실과 부속 건물이 철거될 위기에 처함에 따라 멸실을 막기 위한 긴급 보호 조치”라고 설명했다.

원자로실과 전기·냉각수 공급 시설과 중성자 빔라인, 여러 실험실 등 원자로 가동 및 방사성 물질 차단에 필요한 시설물이 모두 포함됐다. 해당 건축물들은 20세기 후반 한국 모더니즘 건축을 대표하는 건축가 중 한 명인 김중업(1922~1988)이 설계해 건축사적으로도 중요한 가치를 지니고 있다.

이번 임시등록 조치는 2023년 9월 ‘근현대문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률’이 제정된 이후 첫 사례다. ‘임시국가등록문화유산’은 국가등록문화유산으로 등록하기 전 그 가치가 훼손될 우려가 있어 긴급한 예방 조치가 필요하거나 위원회의 심의를 거칠 여유가 없다고 판단되는 경우 시행하는 제도이다.

연구용 원자로 1호기는 한국 원자력 연구의 시작을 알린 시설로 평가받는다. 1959년 미국의 원조를 받아 제너럴아토믹으로부터 도입한 뒤 1995년 가동이 중단될 때까지 30여년 동안 원자력뿐 아니라 관련 연구에서 폭넓게 활용됐다. 이런 가치를 인정받아 2013년 ‘연구용 원자로 트리가 마크-2(TRIGA Mark-Ⅱ)’라는 명칭으로 국가등록문화유산에 올랐다.

당초 원자로가 있던 부지는 한국전력공사에 매각됐고, 2007년 한국전력공사와 한국원자력연구원은 원자로를 보존하는 대신 건물은 철거하기로 한 바 있다. 현재 방사성 오염을 제거하는 작업을 마쳤으며 부속 건물 일부가 철거된 상태다. 하지만 역사적 가치를 고려해 연구용 원자로를 둘러싼 건물 역시 보존해야 한다는 목소리가 나왔다.

국가유산청은 “한국전력공사와 관계기관, 학계 등과 협의하며 보존 가치가 높은 국가유산이 온전히 보전될 수 있도록 합리적인 방안을 마련할 계획”이라고 밝혔다.