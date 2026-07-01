“내가 그만두니 분위기 최고, 사직 거부할까 하다가…” 웃음 빵 터지게 한 김민석 총리 이임식

정부서울청사에서 열린 총리직 이임사 “새로운 장에서 더 큰 사명감으로 뛰겠다” “숙제는 당과 국회에서 계속 풀어가겠다”

김민석 국무총리는 1일 “이재명 정부의 국정 성공을 뒷받침하고 새로운 시대를 열기 위해 새로운 장에서 더 큰 사명감으로 뛰겠다”고 밝혔다.

김 총리는 이날 정부서울청사에서 열린 이임식에서 “저는 오늘 국무총리직을 떠나 당과 국회로 돌아간다”며 이같이 밝혔다.

김 총리는 “계엄을 경고하고, 내란과 싸우다 새 정부의 총리직까지 맡은 것은 과분한 영광이었다. 국민 여러분과 대통령님께 참으로 큰 은혜를 입었다”며 “청년의 삶 개선, 지역주도 성장 본격화 등의 숙제는 당과 국회에서 계속 풀어가겠다”고 말했다.

김 총리는 “저는 약자의 눈으로 미래를 보는 것이 정치라고 생각한다”며 “제가 매고 있는 양 무늬의 국무총리실 넥타이에는 가운데 한 마리 양의 자리가 비어 있다. 회복과 성장과 도약의 과정에서 단 한 사람도 놓치지 말고 살피고 챙기자는 다짐의 표현”이라고 밝혔다.

김 총리는 “빛의 혁명 이후 국민 여러분과 이재명 정부가 함께 열어가고 있는 오늘의 역사는 5000년 우리 역사의 황금시대로 가는 서막이 될 것”이라고 했다. 그러면서 “이 모든 일을 이뤄가고 계신 국민 여러분께 진심으로 존경과 감사를 드린다”며 “전심전력으로 나라와 국민을 위해 뛰고 계신 이재명 대통령님을 굳건하게 도와주시길 간절히 부탁드린다”고 했다.

공직자들에게는 “앞으로도 국민과 생명과 약자를 최우선으로 하는 이재명 정부 공직자의 자세를 지켜주시기를 부탁드린다”며 “대통령님을 중심으로 더 치열하게 헌신해주시길 부탁드린다. 훌륭하신 후임 총리께도 믿음과 응원을 보낸다”고 했다.

김 총리는 이날 이임사를 읽기 전에 “취임식 때는 다들 분위기가 심각했는데 이임하는 날 분위기가 너무 좋은 것 같다”며 “총리가 그만두는 날 총리실 분위기가 제일 좋을 수 있다는 것을 제가 후임 총리께 꼭 알려드려야겠다”고 농담을 건넸다.

김 총리는 “조금 전에 보니 국무총리가 마지막에 사직원에 서명하는 게 있더라”며 “그래서 사직 거부를 해볼까, 시간을 끌어볼까 하다가 이렇게 왔다”고 말해 좌중은 웃음바다가 됐다.