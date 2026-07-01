개소세 종료에 할인·휴가비 지원까지…‘썸머 프로모션’ 총력전 나선 자동차업계

현대차·제네시스, SUV·세단 최대 400만원 할인 르노코리아, 그랑 콜레오스 ‘60일 반납 보장’ 캐딜락·GMC, 개소세 인상분 전액 지원

자동차 업계가 본격적인 여름 휴가철을 맞아 7월 한 달간 대대적인 프로모션에 나선다. 지난 6월부로 자동차 개별소비세 감면 혜택(5%→3.5%)이 종료됨에 따라, 늘어난 소비자들의 구매 부담을 지우기 위한 맞춤형 할인과 파격적인 금융 상품을 대거 쏟아냈다.

현대자동차는 고객의 차량 구매 부담을 완화하기 위해 ‘썸머 페스타’ 특별 프로모션을 실시한다. 7월 한 달간 쏘나타, 싼타페, 팰리세이드, 스타리아 등 4개 차종을 출고하는 고객에게 최대 400만원의 할인 혜택을 제공한다. 싼타페 구매 고객에게는 100만 원을 기본 할인하고 생산 시기 등 조건에 따라 최대 300만원을 추가로 깎아준다. 쏘나타와 팰리세이드, 스타리아도 조건에 따라 최대 300만원의 할인 혜택이 주어진다.

제네시스 브랜드도 썸머 페스타에 동참한다. G80, GV70, GV80 3개 차종을 대상으로 기본 100만원 할인과 차량 조건에 따른 최대 10% 추가 할인 혜택을 운영한다. 현대차와 제네시스는 해당 기간 대상 차종을 출고한 개인 및 개인사업자 고객을 추첨해 안마의자, 스타일러, 주유상품권 등 최대 400만원 상당의 경품도 줄 계획이다.

르노코리아는 신차 그랑 콜레오스의 누적 판매 7만대 돌파를 기념해 7~8월 한정으로 ‘60일 반납 보장 프로그램’이라는 파격적인 카드를 꺼냈다. 그랑 콜레오스를 구매한 개인 고객이 인도 후 30일에서 60일 이내에 차량에 만족하지 못할 경우, 주행거리 3000㎞ 이하 무사고 차량에 한해 취·등록세를 제외한 차량 가격 전액을 환급해 준다.

이와 함께 그랑 콜레오스와 필랑트 구매 고객의 초기 부담을 없앤 ‘3ZERO 할부’를 신설해 구매 후 첫 3개월간 납입금을 면제해 준다. 차종별 혜택도 풍성하다. 필랑트는 5년간 잔가와 정비, 보증 걱정 없이 월 28만원으로 이용할 수 있는 바이백 상품을 지속 운영한다. 그랑 콜레오스는 생산월에 따라 최대 200만원의 유류비를 지원한다. 아르카나는 200만 원 유류비 지원과 36개월 무이자 할부 중 하나를 선택할 수 있다.

캐딜락과 GMC도 개별소비세 인상분을 현금으로 특별 지원하는 프로모션을 한다. 캐딜락은 플래그십 SUV ‘더 뉴 에스컬레이드’와 전동화 모델 ‘에스컬레이드 IQ’ 등을 구매하는 고객에게 개소세 인상분만큼 현금을 할인한다. GM 브랜드 차량 보유 고객에게는 2% 재구매 할인을, 법인 및 개인사업자에게는 2% 추가 할인을 중복 적용해 준다.

GMC는 프리미엄 대형 SUV ‘아카디아’, 픽업 ‘캐니언’, ‘허머 EV SUV’를 대상으로 프로모션을 진행한다. 아카디아와 허머 EV SUV 역시 개소세 인상분을 현금 할인하며, 특히 아카디아 구매 고객에게는 50만원의 주유지원금과 엔진오일 3회 무상 교환권, 다자녀 가구 50만원 추가 할인 등을 제공한다. 아울러 양 브랜드는 전국 전시장에서 시승 이벤트를 열고 추첨을 통해 숙박권과 로봇청소기 등 다양한 경품을 증정할 예정이다.