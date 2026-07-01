산업장관 “EU ‘철강 무관세 쿼터 축소’ 조치에 긴급 대책 신속 발표할 것”

산업부, 철강업계와 긴급 간담회 개최

유럽연합(EU)이 1일부터 무관세 철강 제품 수입 물량을 46% 축소하는 새 철강 조치를 시행한 가운데 김정관 산업통상부 장관은 철강산업 근본적 체질 개선 지원까지 담긴 긴급 대책을 신속히 발표하겠다고 밝혔다.

김 장관은 1일 서울 종로구 한국무역보험공사에서 열린 철강업계 긴급 간담회에서 “EU 조치 시행 초기부터 기업들이 불필요한 어려움을 겪지 않도록 지원하겠다”며 “필요한 사항은 장관이 직접 나서서 EU 측과 협의하는 등 우리 기업의 피해가 최소화되도록 적극적으로 대응하겠다”고 밝혔다.

김 장관은 “산업 간 연계 강화와 불공정 수입재 차단 등을 통해 우리 쿼터 감축폭인 51만t 이상의 국내 수요를 창출해 우리 철강업계에 든든한 버팀목이 되도록 전폭적으로 지원하겠다”고 강조했다.

김 장관은 “이번 EU 조치의 배경에는 글로벌 공급 과잉이라는 구조적 문제가 자리 잡고 있다”며 “우리 철강산업이 나아갈 길은 결국 저탄소 전환, 고부가가치화, 그리고 생산성 혁신뿐”이라고 말했다. 이어 “정부는 수소환원제철, 특수강 기술개발 지원 등을 통해 우리 철강산업의 축을 저탄소·고부가로 전환하겠다”며 “이러한 정책 방향을 구체화한 EU 철강 TRQ(무관세 수입 쿼터)에 따른 긴급 대책을 신속히 발표하겠다”고 말했다.

간담회에 참석한 철강업계 관계자들은 EU 조치에 따른 품목별 영향과 향후 수출계약, 통관, 물류 등의 과정에서 예상되는 어려움을 공유했다. 또 제도 시행 초기 현장의 혼란과 기업의 부담을 줄이기 위해 신속한 정부 지원이 필요하다고 건의했다.

EU는 이날부터 연간 무관세 쿼터를 기존 3382만t에서 1835만t으로 약 46% 줄이고, 이를 초과하는 수입 물량에는 현행 25%보다 2배 높은 50%의 관세를 적용하는 신철강 조치를 시행한다. 한국 정부는 EU와 협상을 거쳐 전용 쿼터로 207.3만t을 확보했다. 기존 258만t에서 약 19.7%(약 51만t) 줄었다. EU 전체 무관세 쿼터 감소율에 비하면 방어했다는 평가가 나오지만, 주력 시장인 EU에 대한 철강재 수출 여건이 변화하면서 국내 기업들의 부담은 커질 수밖에 없을 것으로 전망된다.