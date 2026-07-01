1037㎞ 생태길 잇는 전북···‘삼천리길’로 지방소멸 대응

688억 투입해 60개 거점마을 연결···단순 탐방 넘어 ‘체류형 관광’ 추진

전북도가 도내 생태·문화 자원을 하나로 연결하는 총연장 1037㎞ 규모의 ‘전북 삼천리길’ 조성 사업 추진에 나섰다. 생태관광과 지역 자원을 연계해 체류형 관광을 확대하고, 이를 주민 소득과 생활인구 증가로 연결하겠다는 취지다.

전북도는 2027년까지 688억원을 투입해 14개 시·군 61개 구간을 잇는 삼천리길을 조성한다고 1일 밝혔다. 생태관광지 조성·활성화 사업비 91억원을 포함한 전체 사업 규모는 779억원이다.

삼천리길은 도내에 흩어진 생태관광지와 지질공원, 강변길, 기존 탐방로를 연결하는 장거리 생태탐방로다. 걷기길 680㎞, 자전거길 327㎞, 황톳길 30㎞로 구성되며, 숲·생태권과 해안·지질권, 농경·역사문화권 등 3개 권역을 잇는다. 현재 315㎞가 조성됐으며 연말까지 전체 노선의 60%가 연결될 예정이다.

사업의 핵심은 길 조성보다 관광 수요를 지역경제로 연결하는 데 있다. 전북도는 삼천리길 주변 60개 마을을 거점마을로 육성해 체류형 관광 기반을 구축할 계획이다. 거점마을에는 방문자센터와 체험 공간, 특산물 판매시설 등을 조성해 탐방객의 숙박·식음·체험 소비가 지역 안에서 이뤄지도록 유도한다.

지난 4월 부안 격포항 인근에 첫 방문자센터가 문을 열었다. 남원 백두대간생태교육장에도 방문자센터가 들어설 예정이다. 삼천리길은 군산 청암산 에코라운드, 고창 운곡람사르습지 등 도내 12개 생태관광지와 연계된다. 익산 용안생태습지에는 2027년까지 85억원을 투입해 신규 생태관광지를 조성한다.

다만 사업의 성패는 운영에 달려 있다는 지적이 나온다. 전국 지자체들이 경쟁적으로 조성한 둘레길 상당수가 이용객 감소와 관리 부실로 어려움을 겪고 있는 만큼 1000㎞가 넘는 노선의 안정적인 유지·관리 체계 구축이 과제로 꼽힌다. 기존 지리산둘레길과 시·군 탐방로와의 차별성을 확보하고, 관광객 유입을 실제 주민 소득 증가와 생활인구 확대로 연결할 수 있을지도 관건이다.

이순택 전북도 환경산림국장은 “삼천리길은 전북의 생태·문화 자원을 연결하는 생태관광 기반”이라며 “관광객 유입이 주민 소득과 생활인구 증가로 이어질 수 있도록 사업을 추진하겠다”고 말했다.