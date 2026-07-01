“물 자주 마시기”···대구 ‘온열질환 예방수칙’ 준수 당부

대구시는 폭염으로 인한 피해를 최소화하기 위해 오는 9월30일까지 ‘온열질환 응급실 감시체계’를 가동한다고 1일 밝혔다.

시는 대구지역 응급의료기관 22곳과 협력해 온열질환 발생 현황을 실시간으로 살피고 대응할 계획이다. 대구시는 지난해보다 폭염이 일찍 시작된 가운데 무더위가 장기간 이어질 것으로 예상한다.

지난해 대구에서 발생한 온열질환자는 총 140명으로 집계됐다. 이중 대부분(117명·84%)이 7~8월에 집중된 것으로 파악됐다.

올 들어 현재까지는 9명의 온열질환자가 발생했다. 최근 한 달간은 평일보다 휴일에 발생 빈도가 높았다.

대구시는 시민을 대상으로 폭염특보 발효 여부와 관계없이 물을 자주 마시고, 낮 시간대(정오~오후 5시) 야외활동을 자제하는 등 온열질환 예방수칙을 지켜줄 것을 당부하고 있다.

특히 어린이와 어르신, 만성질환자, 야외 노동자는 온열질환에 더욱 취약한 만큼 각별한 주의가 필요하다고 대구시는 강조한다.

이재홍 대구시 보건복지국장은 “전국적으로는 온열질환자가 증가하고 있다”며 “야외에서 일하는 근로자와 어르신 등 건강 취약계층은 충분한 휴식과 수분 섭취 등 예방수칙을 반드시 실천해 주시기 바란다”고 말했다.