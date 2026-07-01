‘춘향전’ 배경 된 호남 제일 누각 ‘남원 광한루’ 국보 승격

조선시대 판소리와 소설 <춘향전>의 배경으로 잘 알려진 전북 남원 광한루가 국보가 됐다.

국가유산청은 ‘남원 광한루’를 국보로 지정했다고 1일 밝혔다. 1963년 보물로 지정된 지 약 63년 만의 국보 승격이다.

광한루는 조선 후기 호남 지역을 대표하는 누각 건물로, 자연과 어우러진 아름다운 경관으로 ‘호남제일루’(湖南第一樓)로 불렸다. 본루와 익루(요선각), 월랑으로 구성돼 있다. 본 건물에 해당하는 본루는 정면 5칸, 측면 4칸 규모의 팔작지붕 형태이며, 실내 공간을 넓게 쓰기 위해 3개의 보를 중첩한 점이 특징이다. 공포에는 용과 거북이 등이 화려하게 조각돼 조선 후기 목조건축의 장식성을 잘 보여준다. 온돌방을 둔 익루와 계단 역할을 하는 월랑 등 실용적 요소가 결합된 점도 특징이다.

광한루는 조선 초기 황희(1363∼1452)가 남원에 유배됐을 당시 세운 ‘광통루’(廣通褸)가 기원으로 알려져 있다. 건물 주변의 호수와 봉래·방장·영주 등 3개의 섬, 오작교는 전라도 관찰사를 지낸 정철(1536∼1593), 남원부사 장의국(생몰년 미상) 등이 주도해 축조했다.

1597년 정유재란 당시 건물이 소실됐으나, 1626년 지금과 같은 규모로 중건했고 이후 여러 차례 수리와 보수 공사를 거쳤다. 공사 내용을 기록한 상량문(上樑文) 등 관련 기록도 명확하게 남아있다. 큰 변화 없이 약 400년의 역사를 유지해 왔으며, 지역 공동체의 지속적인 참여와 노력이 축적된 건물이라는 점에서 역사적 가치를 높게 평가받았다.

광한루는 선비와 관리들이 시를 짓고 논하거나 교류하던 장소로도 쓰였는데, <춘향전>에서 춘향과 이몽룡의 애틋한 사랑 이야기의 무대이기도 하다.

국가유산청은 “건축사적 가치뿐 아니라 명승으로 지정된 ‘광한루원’의 정원유적과 어우러져 빼어난 예술적 가치를 지닌다”고 설명했다.