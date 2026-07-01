한성숙 총리, 중기부 떠나며 “공직 무게 감당할 수 있을지 수없이 자문”

한성숙 신임 국무총리가 1일 중소벤처기업부를 떠나면서 “민간에서 일했던 제가 공직의 무게를 감당할 수 있을지 스스로에게 수없이 질문했다”고 밝혔다.

한 총리는 이날 중기부 내부 e메일을 통해 중기부 직원들에게 “제6대 중기부 장관으로서 343일간의 소임을 마친다”면서 이 같은 내용의 퇴임인사를 남겼다. 한 총리는 “1년, 짧다면 짧은 시간이지만 제게는 어느 때보다 무겁고 치열했던 시간이었다”며 “우리 경제의 뿌리인 소상공인과 중소벤처기업을 위해 여러분과 함께 고민하고 뛰고 일할 수 있어서 큰 영광이었다”고 했다.

한 총리는 “제게는 하루하루가 배움의 시간이자 도전의 연속이었다”며 “민간에서 일했던 제가 공직의 무게를 감당할 수 있을지 스스로에게 수없이 질문했다”고 밝혔다. 한 총리는 “혹시라도 기대에 미치지 못할까 하는 마음에 밤늦게까지 여러분이 보내주신 메일과 문서를 읽었다”며 “150번이 넘는 현장을 찾아다니며 직접 보고 듣고 배우려고 노력했다”고 했다.

한 총리는 “그 과정에서 깨달은 것이 있다. 공직은 혼자 해낼 수 있는 일이 아니라는 점”이라며 “제가 이 자리에서 무언가를 해냈다면 그것은 여러분 모두가 함께 만들어낸 결과”라고 밝혔다. 한 총리는 벤처펀드 결성액 역대 최대, 정부 공모전 중 역대 최다 참여인원을 기록한 ‘모두의 창업’ 등을 언급한 뒤 “숫자와 기록도 의미가 있지만, 더 나은 정책을 만들기 위해 함께 머리를 맞대고 치열하게 토론했던 과정이 뜻깊었다”고 했다.

한 총리는 “여전히 소상공인과 중소기업을 둘러싼 현실은 녹록지 않다”며 “또한 ‘모두의 창업’ 운영상의 부족함을 챙기지 못한 아쉬움과 미안함도 크다”고 했다. 한 총리는 “다만 여기서 멈추지 않고, 활용할 수 있는 모든 역량과 수단을 모아 창업에 도전하는 분들에게 더 많은 기회와 경험을 제공하고 재기를 돕는 창업 생태계를 만드는 일에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

이재명 대통령은 전날 한 총리 임명안을 재가하고, 이날 청와대에서 한 총리에게 임명장을 수여했다. 한 총리는 2006년 한명숙 전 총리에 이은 두 번째 여성 국무총리다.