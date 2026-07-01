“스벅 가야지” 배재고, 방문 사과 의사 전달했지만 광주일고 거절···“학생들 마음의 준비 안 돼”

배재고 교직원·야구부 학생 등 뜻 전했지만 불발 서울교육청 “광주일고 입장 존중, 향후 조율”

배재고 야구부의 ‘5·18 민주화운동 비하’ 응원 논란과 관련해 배재고 교직원과 학생·학부모가 광주제일고를 직접 방문해 사과하겠다는 뜻을 밝혔다. 광주제일고 측은 “학생들이 아직 사과를 받아들일 마음의 준비가 되지 않았다”며 방문을 미뤄달라고 요청했다.

서울시교육청은 1일 배재고 교직원과 야구부 학생·학부모가 광주제일고를 직접 찾아 사과하겠다는 의사를 전달했지만, 광주제일고 측이 이날 방문은 재고해 달라는 뜻을 전해왔다고 밝혔다.

서울시교육청에 따르면 광주제일고 측은 “현재 우리 학생들이 사과를 받아들일 만한 마음의 준비가 되지 않은 상태이므로 금일(7월1일) 방문은 재고해 달라”는 입장을 전달했다.

서울시교육청은 “광주제일고 학생들의 심리적 안정을 최우선으로 존중해 양측이 협의하며 향후 방문 일정을 조율할 예정”이라며 “배재고는 언제든 직접 방문해 사죄할 의사가 분명하지만 현재로서는 구체적인 방문 시점이 정해지지 않았다”고 설명했다.

지난달 29일 청룡기 전국고교야구선수권대회에서 배재고 야구부 학생 선수들은 광주제일고를 향해 “스타벅스 가야지” 등의 응원 구호를 외치고 일부 학생은 스타벅스 마케팅 ‘탱크데이’를 언급해 5·18 민주화운동을 희화화하고 지역을 비하했다는 비판을 받았다.

서울시교육청은 전날 배재고를 방문해 사실관계를 조사했으며, 배재고는 학교 홈페이지에 사과문을 게시했다. 광주제일고는 대한야구소프트볼협회에 항의서한을 제출했고, 협회는 해당 사안을 스포츠공정위원회에 회부한 상태다.