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본문 요약

각종 인사·이권 청탁과 함께 고가 금품을 받은 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받은 윤석열 전 대통령 배우자 김건희 여사가 항소했다.

재판부는 김 여사가 같은 해 9월 로봇개 사업가 서성빈씨로부터 사업 지원 청탁과 함께 3990만원 상당 바쉐론콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의, 6~9월 최재영 목사로부터 공무원 직무에 관한 청탁과 함께 총 540만원 상당의 디올 가방 등을 받은 혐의도 유죄로 인정했다.

김 여사가 2022년 4월26일 이배용 전 국가교육위원장으로부터 임명 청탁과 함께 265만원 상당 금거북이와 세한도 복제품을 받은 혐의, 이듬해 2월 김상민 전 부장검사로부터 공천 청탁과 함께 1억4000만원 상당 이우환 화백 그림을 받은 혐의도 유죄로 판단했다.

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김건희, ‘매관매직 의혹’ 징역 7년에 항소

입력 2026.07.01 10:50

  • 김정화 기자

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각종 고가 귀금속과 함께 인사·이권 청탁을 받은 ‘매관매직’ 혐의로 기소된 김건희 여사의 1심 선고 공판이 지난달 26일 서울역에서 생중계되고 있다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 김 여사에게 징역 7년을 선고했다. 연합뉴스

각종 고가 귀금속과 함께 인사·이권 청탁을 받은 ‘매관매직’ 혐의로 기소된 김건희 여사의 1심 선고 공판이 지난달 26일 서울역에서 생중계되고 있다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 김 여사에게 징역 7년을 선고했다. 연합뉴스

각종 인사·이권 청탁과 함께 고가 금품을 받은 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받은 윤석열 전 대통령 배우자 김건희 여사가 항소했다.

1일 경향신문 취재를 종합하면 김 여사 측은 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의 사건 1심 재판부인 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)에 항소장을 냈다. 1심 판결에 사실 오인과 법리 오해의 위법이 있고, 양형도 무겁다는 취지다.

이 재판부는 지난달 26일 김 여사가 윤석열 정부 출범 전후 사회 각계각층 인사들로부터 인사와 이권 청탁을 알선해주는 명목으로 수억원대 금품 등을 받은 혐의를 전부 유죄로 인정했다. 구체적으로 김 여사가 2022년 3월15일~5월20일 이봉관 서희건설 회장으로부터 맏사위 인사 청탁과 함께 반클리프 아펠 목걸이, 티파니앤코 브로치, 그라프 귀걸이 등 총 1억380만원 상당 귀금속을 수수했다고 판단했다.

재판부는 김 여사가 같은 해 9월 로봇개 사업가 서성빈씨로부터 사업 지원 청탁과 함께 3990만원 상당 바쉐론콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의, 6~9월 최재영 목사로부터 공무원 직무에 관한 청탁과 함께 총 540만원 상당의 디올 가방 등을 받은 혐의도 유죄로 인정했다.

김 여사가 2022년 4월26일 이배용 전 국가교육위원장으로부터 임명 청탁과 함께 265만원 상당 금거북이와 세한도 복제품을 받은 혐의, 이듬해 2월 김상민 전 부장검사로부터 공천 청탁과 함께 1억4000만원 상당 이우환 화백 그림을 받은 혐의도 유죄로 판단했다.

재판부는 김 여사가 이들의 청탁을 단순히 인식하는 걸 넘어 적극적인 관심을 표하는 등 호응했다고 판결문에 적시했다.

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