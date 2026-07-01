충북 증평군·충북교육청, 학생 대상 관광 이벤트 추진

충북 증평군이 충북도교육청과 손잡고 지역 관광과 교육을 결합한 ‘증평 지역 탐방 활성화’ 이벤트를 추진한다고 1일 밝혔다.

이번 이벤트는 교육과 관광 콘텐츠를 결합해 학생들의 지역 체험 기회를 확대하고, 증평 관광 활성화를 위해 기획됐다. 앞서 양 기관은 지난 3월 한 ‘증평투어패스 및 체인지 앱 활용 지역 탐방 활성화를 위한 업무협약’을 맺기도 했다.

이벤트 기간 충북교육청은 자체 개발한 인성·체육 활동 모바일 플랫폼 ‘체인지(體仁智) 앱’에 증평의 주요 관광명소를 둘러보는 전용 탐방 코스를 운영하고 학생들의 참여를 유도한다.

학생들은 원하는 지역의 탐방 코스를 선택해 미션을 수행하며 자연스럽게 증평 지역의 문화유산을 체험하고 배우게 된다.

특히 증평군은 미션을 완수한 학생 중 추첨을 통해 100명에게 ‘증평투어패스’ 이용권을 제공한다. 투어패스를 이용하면 에듀팜 벨포레 리조트와 좌구산휴양림을 비롯해 지역 내 16개 관광·체험시설과 카페 등을 무료로 이용할 수 있다.

충북도교육청은 이번 협업을 통해 학생들이 지역의 역사와 문화를 직접 체험하며 전인적으로 성장하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

증평군 관계자는 “이번 협업이 학생들에게는 현장 중심의 교육 경험을 제공하고, 지역에는 미래 세대를 통한 관광 홍보와 방문객 확대 효과를 가져오는 상생 모델이 될 것으로 기대하고 있다”며 “학생들이 체인지 앱과 증평투어패스를 통해 증평 곳곳의 숨은 매력을 직접 경험하길 바란다”고 말했다.

증평투어패스는 증평투어패스는 24시간권 1만9900원, 48시간권 2만9900원이다. 6월 말 기준 이용객 8000명을 기록했다.