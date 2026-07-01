“AI의료융합 혁신 성과 인정” 글로컬대학 ‘유일한 A등급’ 순천향대

지난해 선정 7개 모델 중 유일

순천향대는 교육부의 ‘2026년 글로컬대학 성과평가’에서 지난해 선정된 글로컬대학 가운데 유일하게 A등급을 받았다고 1일 밝혔다. 이에 따라 추가 인센티브 5억원도 확보했다.

교육부는 전국 글로컬대학 27개 모델(35개교)을 대상으로 올해 성과평가를 실시했다. 순천향대는 지난해 선정된 7개 모델 가운데 유일하게 A등급을 획득하며 우수대학으로 선정됐다.

교육부는 순천향대가 AI의료융합을 중심으로 학사 혁신과 지역 협력체계를 신속하게 추진한 점을 높이 평가했다.

순천향대는 AI의료융합을 축으로 교육과 연구, 산학협력, 지역혁신을 연계하는 대학 혁신을 추진하고 있다. AI의료융합혁신교육원을 중심으로 기존 이공계열 학사구조를 디지털의료, 의약바이오, 첨단의료기기, 헬스케어서비스 등 4개 의료융합스쿨, 16개 전공 체계로 개편했으며 의학·공학·AI를 융합한 미래 의료인재 양성 기반도 구축했다.

아산(교육·연구), 천안(실습·실증), 내포(상용화)를 연결하는 ‘AI의료융합 트라이앵글 캠퍼스’ 구축도 본격화하고 있다. 아산에는 교육·연구캠퍼스를 조성하고 천안에는 AI의료융합기술실증본부를 중심으로 임상시험과 의료 빅데이터 기반을 구축하고 있다. 내포에서는 기업과 연계한 계약학과 운영 등을 통해 교육부터 연구, 실증, 사업화까지 이어지는 AI의료융합 산업의 전주기 혁신 생태계를 조성하고 있다.

순천향대는 이번에 확보한 추가 인센티브를 AI의료융합 교육혁신과 연구역량 강화, 지역 산업과의 협력 확대, 글로벌 경쟁력 제고 등에 활용할 계획이다.