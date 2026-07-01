‘과학도시’ 취임식은 이렇게···4족보행 로봇이 선서문 전달, 허태정 대전시장 “과학으로 미래 열 것”

허태정 대전시장이 1일 시청 2층 로비에서 취임식을 갖고 제14대 시장으로 취임해 공식 업무에 들어갔다.

‘시민주권시대’를 강조한 허 시장은 이날 시민들에게 열린 취임식을 갖는다는 취지에서 취임식 장소로 강당 대신 로비를 선택했다. 취임식은 SNS로도 생중계 됐다.

식전공연과 민선 9기 시정비전 영상 시청, 취임사 등의 순서로 진행된 이날 취임식에서는 대전 소재 기업의 4족보행 로봇이 취임선서문과 취임사를 전달해 눈길을 끌었다. 미래 로봇산업을 선도하는 과학도시의 상징성을 담은 연출이다.

허 시장은 취임사에서 “시민의 목소리를 가장 먼저 듣고 시민의 삶을 가장 먼저 살피며 그 뜻을 시정 나침반으로 삼겠다”며 “과학으로 미래를 열고, 민생으로 꽃피우는 대전의 시대를 시민들과 함께 담대하게 써내려가겠다”고 밝혔다.

이어 “세수 감소와 대형 사업 재정 부담이 겹친 엄중한 재정 위기를 직시하고 불요불급한 사업을 과감히 정리하는 전략적 재정 혁신을 추진하겠다”며 “관행과 외형에 머무는 행정에서 벗어나 시민이 체감하는 효능감 있는 행정을 펼치고, 혁신적인 도전이 정당하게 대우받고 성과로 증명되는 공직문화를 만들어가자”고 직원들에게 당부했다.

허 시장은 그러면서 민생 회복과 인공지능(AI) 기반 미래 성장전략, 청년특별시 조성, 탄소중립 선도도시 구현, 촘촘한 복지체계 구축, 즐기고 뛰고 머무는 도시 조성을 민선 9기 6대 핵심 과제로 제시했다.

민생 회복을 위해 지역화폐인 온통대전을 복지·행정과 연계한 지역경제 플랫폼으로 발전시키고, 대전의 강점 산업에 AI를 융합해 미래 성장동력을 확보하겠다는 구상이다. 청년 일자리와 주거 지원 확대, 시민 참여형 탄소중립 정책과 대전형 통합돌봄체계 구축 등도 세부 과제로 삼고 있다.

허 시장은 “재정 혁신을 통해 민생과 미래에 대한 투자를 흔들림 없이 이어가고 필요한 투자는 더 과감하게 확대하겠다”며 “기준은 시민의 삶을 지키면서 대전의 내일을 담대하게 준비하는 것”이라고 밝혔다.

허 시장은 취임식을 마치고 시청 남문 광장에서 기념식수를 한 뒤 간부공무원들과 상견례를 가진 데 이어 사무 인계·인수서에 서명하는 것으로 공식 업무를 시작했다. 점심에는 재난업무 담당부서 및 청년 공무원들과 오찬을 하며 직원들의 목소리를 들었다. 허 시장은 2일 취임 후 첫 기자회견을 통해 다시 한번 시정 구상을 밝힐 예정이다.