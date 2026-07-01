‘인천 토박이’ 박찬대 인천시장 취임···“2030년 평균 연봉 5500만원 시대 열 것”

“민선 8기 재정·정책 실패 정상화 할 것”

민선 9기 박찬대 인천시장이 1일 취임식을 열고 공식 임기를 시작했다.

인천시는 박 시장이 이날 오전 8시 30분 미추홀구 수봉공원 현충탑 참배 후 오전 10시 취임식과 함께 업무인수인계서에 서명하고 공식 업무에 돌입했다고 밝혔다.

박 시장은 취임사에서 민선 9기 시정을 ‘지속 가능한 시정’, ‘여는 시정’, ‘삶을 키우는 시정’ 등 세 가지 원칙을 제시했다.

박 시장은 “지금 우리 앞에는 민선 8기의 재정 실패와 정책 실패, 투명하지 못했던 은폐 시정을 정상화해야 하는 엄중한 과제가 놓여있다”며 “숨겨진 부채는 더 없는지, 낭비되는 혈세는 없는지 정확히 짚어내고, 모든 위기 상황을 있는 그대로 시민께 보고드리겠다”고 약속했다.

이어 “인천의 미래 성장 전략으로 인공지능(AI)·바이오·문화·에너지를 결합한 ‘ABC+E 전략’을 강력 추진하겠다”고 밝혔다.

박 시장은 세계 1위 바이오 도시 위상 확립, 원도심 문화 재생, 해상풍력 등 재생에너지의 시민 소득 연계 등을 공약했다.

또한 “2030년 평균 연봉 5500만원 시대를 열어 대한민국 다섯 손가락 안에 드는 경제도시로 도약하겠다”고 말했다.

특히 인천시 승격 이후 초·중·고교와 대학을 인천에서 마친 ‘인천 토박이’가 시장직을 맡은 것이 이번이 처음이라며“인천의 품이 키워낸 제가 이제 시민 여러분께 온전히 보답할 차례”라고 말했다.

이날 박 시장 취임식에는 인천시민 등 1000여명이 참석했다.

한편 박 시장은 이날 글로벌도시정무부시장으로 남영희 더불어민주당 인천시당 동구미추홀구을 지역위원장을 임명했다.