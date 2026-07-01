“노을 보며 쉬어가세요”···올림픽대로에 ‘전망대형 졸음쉼터’ 생겼다

서울 올림픽대로에 운전자들이 휴식을 취하고 한강도 감상할 수 있는 ‘전망대형 졸음쉼터’가 생겼다.

서울시와 서울시설공단은 올림픽대로 김포방면 올림픽대교 남단(송파구 풍납동 386 일원)에 서울시 자동차전용도로 최초의 전망대형 졸음쉼터 운영을 시작했다고 1일 밝혔다.

올림픽대로 졸음쉼터는 단순한 졸음운전 예방시설을 넘어 도심형 복합 휴게공간으로 조성됐다. 주차공간 27면과 24시간 이용 가능한 현대식 화장실, 실내 휴게공간, 한강 낙조를 볼 수 있는 전망대, 산책로를 갖추고 있다. 야간 이용객을 위한 경관 조명도 달았다. 자동차전용도로 특성을 고려해 진출입 가감속 차로를 확보하고 고화질 방범용 폐쇄회로(CC)TV와 비상벨도 설치했다.

서울시는 “올림픽대교와 한강 낙조를 함께 조망할 수 있는 위치적 장점을 살려 장거리 운전자에게 피로 회복과 정서적 안정을 동시에 제공할 것으로 기대된다”고 말했다.

그간 서울 시내 자동차전용도로는 긴 연장 구간에도 불구하고 별도 휴게공간이 부족해 안전 우려가 꾸준히 제기돼 왔다. 서울시설공단 교통정보처에 따르면 최근 5년(2021~2025년)간 올림픽대로(43.1㎞)에서 발생한 졸음운전 사고는 총 4건이다. 서울시와 공단은 졸음운전으로 인한 교통사고 예방을 위해 자동차전용도로 졸음쉼터 도입을 추진해 왔다. 이번 올림픽대교 남단 전망대형 졸음쉼터가 첫 사례다.

서울시는 이번 졸음쉼터 조성을 계기로 졸음운전 교통사고를 예방하고, 서울 자동차전용도로 환경에 적합한 도심형 휴게시설을 확대할 수 있는 기반이 마련될 것으로 보고 있다.

시는 “1호 졸음쉼터를 시작으로 이용자 만족도와 교통흐름 변화를 지속적으로 분석해 향후 다른 구간에 대한 추가 설치도 검토할 계획”이라고 말했다.