‘백래시’는 ‘반발’, ‘서드파티’는 ‘외부 협력사’로…쉬운 우리말 쓰세요

문화체육관광부와 국립국어원은 언론과 일상생활 등에서 사용되는 외래 용어 가운데 13개를 이해하기 쉬운 말로 다듬어 1일 공개했다.

추첨을 통해 상품을 판매하는 방식인 ‘래플’은 ‘추첨 판매’로, 새로운 사회적 흐름이나 변화에 대해 강하게 반대하는 일을 뜻하는 ‘백래시’는 ‘반발’로 다듬어졌다.

강력 범죄가 발생한 것처럼 허위로 신고하는 ‘스와팅’은 ‘강력 범죄 허위 신고’로, 다른 기업의 주 기술을 이용한 파생 상품 따위를 생산하는 회사를 가리키는 ‘서드 파티’는 ‘외부 협력사’ 또는 ‘연계 협력사’로 쓸 것을 권고했다.

정보 통신 분야 용어도 다듬었다. 자연어를 사용해 프로그램 명령어를 작성하는 ‘바이브 코딩’은 ‘대화형 코딩’으로, 인공 지능 기술로 무분별하게 생산된 저급한 콘텐츠를 가리키는 ‘인공 지능 슬롭/에이아이 슬롭’은 ‘인공 지능 저급 콘텐츠’로 바꿨다.

이번 심의에는 국민권익위원회와 소방청이 마련한 소관 분야의 전문용어 표준안 8개도 포함됐다. 조명 등의 빛이 사람 눈에 인지되지 않을 정도로 빠르게 깜빡이는 ‘플리커 현상’은 ‘빛 떨림 현상’으로, 독을 없앤다는 뜻의 ‘제독’은 ‘오염 제거’로 다듬어졌다.

이밖에 ‘오픈 데이’(개방 행사), ‘다크 팩토리’(무인 자동 공장), ‘리필 스테이션’(채움 가게), ‘팬트리’(다용도 보관실), ‘하이엔드’(최상급), ‘로보택시’(자율 주행 택시) 등의 용어에 대해서도 각각 우리말 대체어가 제시됐다.

이번 다듬은 말은 언론계와 학계, 청년층이 참여한 새말모임 위원회가 후보안을 마련하고 전국 15세 이상 국민 3000명을 상대로 한 수용도 조사를 거쳤다. 문체부와 국립국어원은 이를 바탕으로 2026년 2차 국어심의회 국어순화분과위에서 최종안을 정했다.

중앙행정기관은 국민이 전문용어를 쉽게 쓸 수 있도록 각 기관 전문용어 표준화협의회에서 마련한 표준안을 국어심의회 심의를 거쳐 고시해야 한다.

문체부와 국립국어원은 앞으로도 새로 들어오는 낯선 표현을 검토해 쉬운 우리말을 누리소통망 등으로 알릴 계획이다.