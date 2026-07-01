호르무즈서 국적선 1척 탈출, 나무호 포함 2척 남아···한국인 35명 잔류

호르무즈 해협에 남아 있던 국적선 1척이 추가로 빠져나오면서 현지에는 한국인이 탑승한 선박은 2척만 남았다.

남재헌 해양수산부 차관은 1일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 브리핑에서 “전날 국적선 한 척이 호르무즈 해협을 빠져나갔다”며 “이날 오전 9시 기준 현지에 남아있는 우리 선박은 2척”이라고 밝혔다.

이날 빠져나온 선박은 자동차 운반선으로 목적지가 한국이며, 한국인 선원 6명이 승선 중인 것으로 알려졌다.

이에 따라 현지에 남아 있는 한국인 선원은 국적선에 승선한 7명과 외국 선박에 탑승한 28명 등 총 35명이다. 다만 남 차관은 “한국인 선원이 탑승한 외국 선박 일부는 페르시아만 내부 항로만 운항하는 경우가 있어, 중동 정세가 안정되더라도 일부 인원은 당분간 해협에 남을 계획”이라고 설명했다.

남 차관은 “6월19일부터 오늘까지 해협 내 각국 선박이 하루 평균 약 23척씩 해협을 빠져나온 것으로 보인다”며 “지난 12∼13일간 약 250∼280척이 빠져나왔고, 우리 배가 그중 20여 척이기 때문에 비중을 생각하면 상당히 빠른 편”이라고 덧붙였다.

현지에 남은 선박 1척은 지난 5월 이란발 미사일 공격으로 피해를 본 뒤 아랍에미리트(UAE) 두바이 항에서 수리를 받고 있는 HMM 소속 ‘나무호’다.

남 차관은 “나무호는 현재 수리 중이며, 수리가 완료되는 7월 중순 이후 해협을 이탈할 것으로 예상된다”고 말했다. 나머지 1척은 화물 선적 일정에 따라 통항을 재개할 것으로 전망된다.

나무호 수리비 부담과 관련해 이란 또는 미국과의 협의 여부를 묻는 취재진 질문에 이수호 해수부 해사안전국장은 “구체적인 협의는 진행되지 않았다”고 답했다. 수리비는 선사가 가입한 보험사가 부담하고 있는 것으로 알려졌다.

정부는 호르무즈 해협을 우회해 홍해를 지나가는 대체 수송도 병행하고 있다. 남 차관에 따르면 지금까지 총 10척의 선박이 홍해 항로를 통해 원유 약 2000만 배럴을 운송했으며, 이 중 7척은 국내 항구에 도착했고 3척은 운송 중이다.

남 차관은 “당분간 호르무즈 해협으로 우리 선박이 들어가기는 어려운 상황”이라며 “정세가 불안정한 상황에서는 중동 원유는 사우디아라비아 얀부항을 우선 이용하는 방안을 검토하고 있다”고 말했다.