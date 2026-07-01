우상호 강원도지사 제1호 결재는?···‘AI 데이터센터 추진단’ 구성

7월 1일 공식 출범 운영

민선 9기 첫날을 맞은 우상호 강원도지사의 제1호 결제는 ‘AI 데이터센터 추진단(TF) 구성’이었다.

우 지사는 1일 ‘AI 데이터센터 추진단(TF) 구성’ 계획을 결재하고, 신속하게 조직체계를 갖추도록 지시했다.

이는 민선 9기 1호 공약으로 제시한 인공지능(AI) 데이터센터 유치를 통해 강원도를 AI 산업의 핵심 거점으로 육성하기 위한 첫 조치다.

AI 데이터센터추진단은 1 단장 2팀 10명으로 구성된다.

AI 데이터센터 유치를 위한 인허가 패스트트랙과 원스톱 행정 지원체계를 구축해 AI 데이터센터 기업 유치부터 인프라 구축까지 전 과정을 밀착 지원하는 역할을 맡는다.

강원도는 연내 조직 개편을 통해 AI 데이터센터추진단을 정규 직제로 전환할 예정이다.

이 같은 행보는 지난달 29일 대통령 주재로 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 국민보고회’에서 강원도가 AI 데이터센터 핵심 후보지로 제시된 데 따른 후속 조치로 여겨진다.

SK와 GS는 강원권에 최대 4.4GW 규모의 AI 데이터센터 조성을 추진할 것으로 알려졌다.

이는 단일 광역자치단체 기준 전국 최대 규모라고 강원도는 설명했다.

강원도가 AI 데이터센터 핵심 입지로 주목받는 이유는 기존 발전소를 기반으로 한 대규모 전력 인프라와 넓고 저렴한 산업용지, 하천과 해수를 활용할 수 있는 풍부한 용수 등 최적의 여건을 갖추고 있기 때문이다.

우상호 강원도지사는 “국가 메가 프로젝트에서 강원도가 AI 데이터센터 핵심 부지로 공식 지목된 것은 강원 경제 대전환의 신호탄”이라며 “선제적으로 전담 추진단을 출범시킨 만큼 도정의 모든 역량을 집중해 새로운 성장동력을 확보하고 국가 AI 정책을 선도하겠다”고 밝혔다.