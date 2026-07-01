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굳은 표정 손흥민에 팬들 “고개 숙이지 마세요” 위로···‘욕설·야유’ 홍명보 입국장과 달랐다

입력 2026.07.01 11:31

수정 2026.07.01 11:42

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김승규·이동경·이태석·이한범 등 9명 하루 늦게 귀국

공항엔 ‘평생 가자 손흥민’, ‘재성 힘내’ 등 현수막 응원

손, 취재진 질문에 “죄송합니다” 짧은 말 남기고 떠나

2026 북중미 월드컵을 마친 한국 축구대표팀 손흥민이 1일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국해 이동하고 있다. 연합뉴스

2026 북중미 월드컵을 마친 한국 축구대표팀 손흥민이 1일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국해 이동하고 있다. 연합뉴스

홍명보 감독이 귀국했을 때와는 분위기가 확연히 달랐다. 한국 축구대표팀 주장 손흥민(LAFC)을 비롯한 선수들을 향해서는 야유 대신 위로와 응원이 이어졌다.

2026 북중미 월드컵 일정을 모두 마친 손흥민 등 대표팀 선수 9명은 1일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 대표팀은 대회를 마친 뒤 여러 조로 나눠 순차적으로 입국하고 있다.

앞서 전날에는 홍명보 감독과 이강인(파리 생제르맹), 김민재(바이에른 뮌헨), 황인범(페예노르트) 등 8명이 먼저 귀국했다. 이날은 손흥민을 비롯해 이동경(울산 HD), 김진규(전북 현대), 이한범(미트윌란), 이태석(아우스트리아 빈), 이기혁(강원FC), 배준호(스토크 시티), 조위제, 강상윤(이상 전북 현대) 등이 입국했다.

전날 홍 감독의 귀국 현장에서는 일부 팬들이 거센 야유와 욕설을 쏟아냈지만, 선수들을 맞이한 공항 분위기는 달랐다. 비행기 도착 시간에 맞춰 모인 50여 명의 팬들은 ‘평생 가자 손흥민’, ‘재성 힘내’ 등이 적힌 현수막을 들고 선수들을 기다리며 응원의 메시지를 전했다.

입국은 두 차례로 나뉘어 진행됐다. 손흥민과 엄지성, 김승규, 송범근이 먼저 모습을 드러냈고, 약 20분 뒤 이동경, 김진규, 이한범, 이태석, 이기혁, 배준호, 조위제, 강상윤 등이 뒤이어 입국장에 들어섰다.

손흥민이 모습을 드러내자 팬들은 “고생하셨습니다”, “힘내세요”, “고개 숙이지 마세요” 등을 외치며 박수와 함께 따뜻한 격려를 보냈다.

선수들은 굳은 표정으로 입국장을 빠져나갔다. 월드컵 조별리그 탈락의 아쉬움이 여전히 남아 있는 듯 대부분 별다른 말 없이 발걸음을 옮겼다. 취재진이 대회를 마친 소감과 팬들에게 전하고 싶은 말을 묻자 손흥민은 “죄송합니다”라는 짧은 말을 남긴 뒤 공항을 떠났다.

영문번역(English Translation)
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