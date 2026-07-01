“멸칭·조롱 너무 쉽게 오가”···‘스벅 구호’ 사태 두고 “정치권 책임” 여당 내 쏟아진 자성 목소리

더불어민주당 최고위원회의에서 1일 5·18민주화운동을 조롱한 배재고 야구부 사태들 두고 “혐오와 폭력”이라는 지적이 나왔다. 강득구 민주당 최고위원 등은 “정치권의 책임”이라며 자성의 목소리를 냈다.

강 최고위원은 이날 오전 국회에서 열린 민주당 최고위원회의에서 “10대 청소년들에게 왜곡된 인식과 혐오와 조롱이 뿌리 깊게 침투되고 있음을 확인했다”며 “기성세대의 책임이고 정치권의 책임”이라고 말했다. 강 최고위원은 “혐오는 상대를 무너뜨리기 전에 우리 자신을 먼저 무너뜨린다”며 “혐오를 끝내고 존중하고 품격을 회복하는 것을 우리 스스로부터 시작해야 한다”고 했다.

문정복 최고위원은 “이번 일을 몇몇 학생들의 일탈로만 치부해서는 안 된다”며 “우리가 물어야 할 것은 왜 이런 말이 청소년들의 입에서 장난처럼 나올 수 있었느냐는 점”이라고 말했다. 그러면서 “기업이 역사의 상처를 마케팅 소재로 삼는 것을 막지 못했고, 역사 왜곡을 일삼는 단체들에 대해 철퇴를 내리지 못하고 부화뇌동한 정치인에게 험한 문책을 하지 못한 어른들이 잘못했다”고 말했다.

문 최고위원은 “특히 저 자신을 비롯한 정치인들의 책임이 크다”며 “민주당이 먼저 바로잡겠다”고 말했다.

전북 김제·부안·군산을에 지역구를 둔 박지원 최고위원은 “온라인상의 혐오와 조롱의 문화가 오프라인으로 쏟아져 나오는 혐오의 일상화”라며 “혐오와 조롱의 놀이 문화를 정치권에서 이용하고 확대 재생산하는 기제가 없는지 들여다봐야 한다”고 말했다.

박 최고위원은 “전직 대통령이나 전직 당대표를 향한 멸칭과 조롱, 정치적 반대자에 대한 비인격적인 표현도 너무 쉽게 오간다”며 “민주당부터 역사적 존중과 품격 있는 정치 언어를 회복하겠다”고 말했다.

배재고 야구부 선구들은 지난달 29일 청룡기대회 1회전 광주일고와 경기에서 ‘스타벅스 가야지’라고 떼창해 5·18민주화운동을 조롱했다는 지적을 받았다. 일부 선수는 ‘탱크데이’라고 외치기도 했다. 선수들의 응원 구호는 스타벅스코리아가 지난 5월 진행한 ‘탱크데이’ 이벤트에서 끌어온 것이다.