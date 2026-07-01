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‘첫 출근’ 한성숙 총리 “AI 투자 과감히 수행…모두가 가능성 펼치는 대한민국 만들겠다”

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본문 요약

한성숙 신임 국무총리가 1일 "AI와 첨단산업에 대한 투자는 더욱 과감하게 수행하고 혁신의 걸림돌이 될 수 있는 규제 합리화에도 적극 나서겠다"며 "그 성과가 국민의 삶에 스며들고 청년들의 성장과 도약의 기회로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

그는 "정부도 여기에 맞춰서 더욱 발 빠르게 움직이고, 필요한 정책들이 제때 실행될 수 있도록 저도 맡은 바 임무에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한 총리는 "성장의 과실이 중소기업과 골목 상권에까지 스며들어서 모두가 가능성을 펼칠 수 있는 대한민국을 만들어가는 데 정부도 든든한 디딤돌이 되도록 하겠다"며 "국민 한 분 한 분의 삶이 더 나아질 수 있도록 오늘 첫날의 이 첫 마음을 잊지 않고 대체 불가 대한민국을 만들어가는 데 최선을 다하도록 하겠다"고 밝혔다.

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‘첫 출근’ 한성숙 총리 “AI 투자 과감히 수행…모두가 가능성 펼치는 대한민국 만들겠다”

입력 2026.07.01 11:53

  • 민서영 기자

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한성숙 신임 국무총리가 1일 청와대에서 임명장을 받은 뒤 서울 종로구 정부서울청사로 출근하고 있다. 연합뉴스

한성숙 신임 국무총리가 1일 청와대에서 임명장을 받은 뒤 서울 종로구 정부서울청사로 출근하고 있다. 연합뉴스

한성숙 신임 국무총리가 1일 “AI(인공지능)와 첨단산업에 대한 투자는 더욱 과감하게 수행하고 혁신의 걸림돌이 될 수 있는 규제 합리화에도 적극 나서겠다”며 “그 성과가 국민의 삶에 스며들고 청년들의 성장과 도약의 기회로 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

한 총리는 이날 정부서울청사 출근길에서 기자들과 만나 “국민과 국회가 맡겨주신 책임을 무겁게 받아들인다”며 이같이 말했다. 한 총리는 이날 오전 청와대에서 이재명 대통령으로부터 임명장을 받은 후 정부서울청사로 첫 출근을 했다.

한 총리는 “6월29일 3대 메가 프로젝트를 발표했던 중요한 날이 있었다”며 “우리나라는 이제 대격변의 시대를 추격하던 상황에서 대격변을 주도하는 나라로 위상이 변하고 있다는 생각”이라고 밝혔다. 그는 “정부도 여기에 맞춰서 더욱 발 빠르게 움직이고, 필요한 정책들이 제때 실행될 수 있도록 저도 맡은 바 임무에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한 총리는 “성장의 과실이 중소기업과 골목 상권에까지 스며들어서 모두가 가능성을 펼칠 수 있는 대한민국을 만들어가는 데 정부도 든든한 디딤돌이 되도록 하겠다”며 “국민 한 분 한 분의 삶이 더 나아질 수 있도록 오늘 첫날의 이 첫 마음을 잊지 않고 대체 불가 대한민국을 만들어가는 데 최선을 다하도록 하겠다”고 밝혔다.

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