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회의실 문 여는 전북도···간부회의 생중계 도입

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본문 요약

전북도가 도정 최고 의사결정 회의인 간부회의를 실시간 생중계한다.

전북시민사회단체연대회의는 지난 3월 도지사 후보들에게 실·국장 회의 실시간 공개를 제안했다.

전북민주언론시민연합도 기존의 보도자료 중심 정보 제공 방식에서 벗어나 정책 결정 과정을 공개해야 한다며 국무회의 생중계 사례 등을 제시한 바 있다.

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회의실 문 여는 전북도···간부회의 생중계 도입

입력 2026.07.01 11:57

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이원택 신임 지사 1호 결재···11월부터 현안 보고·핵심 정책 토론 공개

이원택 신임 전북지사가 1일 도청 집무실에서 간부회의 전 과정을 실시간으로 공개하는 내용을 담은 ‘간부회의 실시간 생중계 추진 계획’에 1호 결재를 하고 있다. 전북도 제공

이원택 신임 전북지사가 1일 도청 집무실에서 간부회의 전 과정을 실시간으로 공개하는 내용을 담은 ‘간부회의 실시간 생중계 추진 계획’에 1호 결재를 하고 있다. 전북도 제공

전북도가 도정 최고 의사결정 회의인 간부회의를 실시간 생중계한다.

전북도는 이원택 신임 전북지사가 민선 9기 출범 첫 결재로 ‘간부회의 실시간 생중계 추진 계획’을 확정했다고 1일 밝혔다. 도정 운영의 투명성을 높이고 정책 결정 과정에 대한 도민의 알 권리와 참여를 확대하려는 조치다.

전북도는 준비 과정을 거쳐 오는 11월부터 매월 첫째 주 월요일 열리는 정례 간부회의를 ‘도민주권 전북LIVE’라는 이름으로 공개할 계획이다. 회의는 전북도 공식 홈페이지와 유튜브 채널을 통해 약 90분간 생중계되며, 도지사를 비롯해 행정·경제부지사, 실·국장, 산하 공기업 및 출연기관장 등이 참석한다.

회의 운영 방식도 바뀐다. 기존의 실적 보고 중심 회의에서 벗어나 현안 브리핑과 핵심 정책 토론 중심으로 개편된다. 전북도는 주요 정책의 추진 배경과 쟁점, 부서 간 협업 과정 등을 도민에게 공개할 방침이다.

지방자치단체의 회의 공개 움직임은 최근 확산하는 추세다. 부산시는 전재수 시장 취임 이후 주요 회의 생중계를 위한 영상 송출 시스템 구축에 착수했다. 민선 9기 첫 공식 회의인 ‘민생 100일 비상조치 대책회의’를 시작으로 시정 운영 과정을 공개한다는 계획이다.

김상욱 울산시장도 취임 후 주요 회의 내용과 간부 공무원 발언을 공개했다. 이재명 대통령이 취임 이후 업무보고와 국무회의 등을 공개하면서 중앙정부와 지방정부를 중심으로 정책 결정 과정의 공개 범위를 확대하려는 움직임도 이어지고 있다.

이번 조치는 정책 결정 과정의 공개와 주민 참여 확대를 요구해 온 지역사회의 목소리와도 맞닿아 있다. 전북시민사회단체연대회의는 지난 3월 도지사 후보들에게 실·국장 회의 실시간 공개를 제안했다. 전북민주언론시민연합도 기존의 보도자료 중심 정보 제공 방식에서 벗어나 정책 결정 과정을 공개해야 한다며 국무회의 생중계 사례 등을 제시한 바 있다.

이원택 전북지사는 “도민이 삶의 변화를 체감할 수 있는 도정은 투명한 소통과 신뢰에서 출발한다”며 “정책 결정 과정을 도민과 공유하고 함께 실천하는 행정을 만들겠다”고 말했다.

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