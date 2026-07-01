대부업 ‘소액 쪼개기 대출’ 금지된다…불법사금융 전화번호 차단도 빨라진다

올해 하반기부터 공유오피스 같은 임대료가 저렴한 사무실에 대부업체를 등록해놓고 불법 사금융업자에게 등록증을 팔아치우는 행위가 앞으로는 금지된다. 차주의 소득 증빙서류 심사 의무를 피해가려고 여러 업체들이 짜고 ‘소액 쪼개기 대출’을 하는 행태도 금지된다.

금융위원회는 1일 대부업 등록 요건을 강화한 ‘대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률(대부업법)’ 시행령 개정안을 입법예고한다고 밝혔다.

개정안에 따르면 먼저 대부업 등록에 필요한 ‘고정사업장’ 요건이 까다로워진다. 최근 이용료가 싼 공유오피스를 빌려 대부업 등록을 손쉽게 마친 뒤, 그 등록증을 불법사금융업자에게 팔아넘기는 편법이 잦아지고 있다. 등록증을 사들인 불법업자는 등록 대부업체 행세를 하며 고객을 모집하지만, 실제로는 법정 최고금리인 연 20%를 훌쩍 넘는 이자를 받는 방식으로 영업해왔다.

이에 금융위는 앞으로 대부업 등록이 가능한 사업장을 ‘일반 이용자가 자유롭게 드나들 수 있는 곳’으로 한정하고, 이미 다른 대부업체가 쓰고 있는 사업장은 중복해서 등록할 수 없도록 했다. 실체 없는 대부업체의 시장 진입을 막겠다는 취지다.

소액 대출을 여러 곳에서 나눠 받는 방식으로 소득·부채 증명서류 제출을 피해가는 꼼수도 막힌다. 현행법상 대부업체들은 300만원 이상 대출(청년·고령층은 100만원 이상)을 실행할 때 소비자로부터 소득이나 빚 상황을 증명하는 서류를 받아 심사해야 한다. 취약층이 과도한 빚을 지는 것을 막기 위해서다. 문제는 일부 대부업체들이 서로 짜고 이 한도 안에서 대출을 쪼개 여러 번 내주는 방식으로 규제를 피해왔다는 점이다. 예를 들어 고객이 1000만원을 빌리려 할 때, 5개 업체가 200만원씩 나눠 빌려주면 서류 제출 없이도 큰돈을 대출받을 수 있었다.

앞으로는 이런 편법을 막기 위해 서류 제출이 면제되는 소액 기준을 계산할 때, 최근 7일간 다른 대부업체에서 받은 대출금까지 모두 합산하도록 했다.

불법사금융에 쓰인 전화번호를 막는 절차도 빨라진다. 지금까지는 경찰서에서 불법 대부 광고나 불법 추심에 쓰인 전화번호를 발견해도, 경찰서장→지방경찰청장→경찰청장을 거쳐야만 과학기술정보통신부에 이용 중지를 요청할 수 있었다. 앞으로는 일선 경찰서와 지방경찰청도 직접 과기부에 요청할 수 있게 돼, 범죄에 쓰인 번호를 더 빨리 차단할 수 있을 전망이다.

입법예고 기간은 오는 2일부터 다음 달 10일까지 40일간으로 개정안은 이후 법제처 심사와 차관회의, 국무회의 의결 등을 거쳐 시행될 예정이다.