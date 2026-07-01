‘6급→5급 조기승진제’ 첫 시행, 올해 100명 선발

정부가 업무성과와 역량이 뛰어난 6급 국가공무원 100명을 ‘5급 조기승진’ 대상자로 처음 선발한다.

인사혁신처는 이런 내용의 ‘2026년도 국가공무원 5급 조기승진제 공개경쟁승진시험 시행계획’을 인사처 누리집에 공고했다고 1일 밝혔다. 5급 조기승진제는 6급 국가공무원을 성과와 능력 중심으로 신속하게 특별승진 임용하기 위해 올해 새로 도입된 제도로, 이번에 첫 대상자를 선발한다.

인사처는 “승진에 필요한 재직 기간(2년)에 관계없이 6급 공무원에게 응시 자격을 부여하며, 별도의 직렬 제한도 두지 않는다”고 설명했다.

올해 선발 규모는 일반정책 인재 90명, 첨단과학 기술인재 10명 등 총 100명이다. 선발하는 분과는 경제·금융, 조세·조달, 국방·통일, 기획조정, 과학기술, 산업·국토·환경·에너지, 생명자원, 교육·문화, 보건복지·고용노동 등 9개다. 예컨대 재경부, 기획처, 공정위, 데이터처 및 금융위 소속 공무원은 총 10명 선발 예정인 경제·금융 분과에 배정된다.

원서접수는 직무 수행 능력과 역량, 행정 발전에 공헌한 실적을 인정받아 각 부처의 추천을 받은 응시자를 대상으로 실시된다. 원서는 오는 27일부터 내달 6일까지 전자우편을 통해 개별적으로 접수하면 된다. 이후 성과심사, 역량평가 면접을 거쳐 최종합격자를 발표하며, 내년 초 5급 조기 승진자 교육 이수 후 부처 배치와 승진 임용될 예정이다.

최동석 인사처장은 “일 잘하는 정부 구현을 위해서는 유능한 실무직 공무원들이 관리직으로 빠르게 성장할 수 있는 기회가 보장돼야 한다”며 “앞으로도 성과와 능력 중심의 인사체계를 확립할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.