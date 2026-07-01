암 무서워 전자담배로 갈아타려 했는데···폐암 사망 위험, 금연자보다 2배 높다









흡연 방식을 일반담배(궐련)에서 전자담배로 바꿔도 폐암 발생 및 사망 위험을 줄이는 데는 한계가 있다는 연구 결과가 나왔다. 연구진은 폐암 위험을 낮추려면 완전히 담배를 끊을 필요가 있다고 조언했다.

분당서울대병원 호흡기내과 김연욱 교수 연구팀은 흡연 방식 및 전환 여부에 따른 폐암 발생·사망 위험에 관한 연구를 국제학술지 ‘네이처 메디신(Nature Medicine)’에 발표했다고 1일 밝혔다. 연구진은 2018년 국가건강검진을 받은 성인 가운데 궐련을 흡연한 이력이 있는 452만4895명을 선정해 이들의 과거 검진 기록을 함께 분석했다.

그 결과, 궐련을 피우다 전자담배로 바꿔 매일 사용한 사람은 어떤 담배도 사용하지 않는 완전 금연자보다 폐암 발생 및 사망 위험이 각각 1.56배, 2배 높았다. 금연 없이 궐련을 계속 피운 집단에선 이 위험이 각각 1.78배, 2.41배여서 더욱 높게 나타났다.

특히 이미 담배를 오랫동안 피웠던 경우엔 전자담배로 바꾸더라도 완전 금연자 대비 폐암 발생 위험 상승폭이 더 커졌다. 50~80세이면서 과거 궐련 누적 흡연량이 20갑년(하루 1갑씩 20년 피운 경우의 누적 흡연량) 이상인 그룹은 전자담배로 전환해도 폐암 발생 및 사망 위험이 각각 1.91배, 1.92배 높았다.

전자담배는 담뱃잎을 태우지 않아 타르 등의 유해물질이 궐련보다 적고 암 위험도 줄어든다는 인식이 있으나, 실제로 전체 인구집단을 대상으로 폐암 발생이나 사망에 장기적으로 어떤 영향을 미치는지를 분석한 연구는 부족했다. 연구진은 이번 연구에서 궐련 대신 전자담배를 사용한 대규모 인구집단 데이터를 통해 실제 폐암 발생·사망과의 연관성을 제시했다고 밝혔다. 또한 암 위험을 확실히 낮추기 위해선 전자담배로 바꾸는 데 그치지 않고 모든 담배 제품에서 벗어나야 한다고도 강조했다.

김연욱 교수는 “일반담배에서 전자담배로 바꾼 뒤 자신은 담배를 안 핀다고 인식하는 사용자들이 많다”며 “폐암 측면에서 전자담배는 일반담배보다 위험성이 낮을 수는 있지만, 여전히 유해물질에 노출되는 흡연의 범주에 속한다는 점을 분명히 인식하고 완전한 금연을 위해 힘써야 한다”고 밝혔다.