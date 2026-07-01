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‘경남관광의 날’ 숙박 할인 특별전···18일까지 운영

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본문 요약

경남관광재단은 제1회 경남 관광의 날을 맞아 5일부터 18일까지 '2026 경남 관광주간 숙박 할인 특별전'을 운영한다고 1일 밝혔다.

이번 특별전은 개별 숙박시설의 할인행사를 넘어 도내 관광업계가 함께 참여하는 첫 경남관광주간 공동 프로모션이라는 점에서 의미가 크다.

경남관광재단과 숙박업계는 경남 관광의 날과 관광주간의 취지를 공유하고, 관광객에게 더욱 다양한 여행 혜택을 제공하기 위해 협력하고 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘경남관광의 날’ 숙박 할인 특별전···18일까지 운영

입력 2026.07.01 13:02

  • 김정훈 기자

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2026 경남 관광주간 숙박 할인 특별전 홍보물. 경남도 제공

2026 경남 관광주간 숙박 할인 특별전 홍보물. 경남도 제공

경남관광재단은 제1회 경남 관광의 날(7월 11일)을 맞아 5일부터 18일까지 ‘2026 경남 관광주간 숙박 할인 특별전’을 운영한다고 1일 밝혔다.

이번 특별전은 경남 관광주간 기간 도내 숙박시설과 함께 추진하는 공동 프로모션으로, 숙박 할인 혜택을 통해 여름철 경남 여행 수요를 확대하고 체류형 관광을 활성화하기 위해 마련됐다.

경남 관광의 날은 지역관광 활성화와 경남 관광 브랜드 가치 확산을 위해 경상남도가 올해 처음 지정한 기념일이다. 이를 기념해 올해 처음으로 5일부터 18일까지 경남 관광주간을 운영한다.

특별전에는 도내 주요 숙박시설이 참여하며, 관광주간 기간 투숙객을 대상으로 자체 할인 프로모션을 운영한다. 참여 호텔별 할인율과 예약방법은 다르며, 자세한 내용은 경남관광재단 누리집(gnto.or.kr) 알림마당행사안내 페이지에서 확인할 수 있다.

이번 특별전은 개별 숙박시설의 할인행사를 넘어 도내 관광업계가 함께 참여하는 첫 경남관광주간 공동 프로모션이라는 점에서 의미가 크다. 경남관광재단과 숙박업계는 경남 관광의 날과 관광주간의 취지를 공유하고, 관광객에게 더욱 다양한 여행 혜택을 제공하기 위해 협력하고 있다.

경남관광재단은 이번 특별전을 계기로 숙박과 관광을 연계한 체류형 관광 활성화에 나설 계획이다.

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