추미애 경기지사 취임···“경기도의 변화는 대한민국의 변화”

헌정 사상 첫 여성 광역자치단체장인 추미애 경기지사가 1일 취임식을 시작으로 공식적인 업무에 들어갔다.

추 지사는 이날 취임사를 통해 “경기도는 대한민국의 현재이자 미래이고 그렇기에 경기도의 변화는 곧 대한민국의 변화”라며 “도민의 목소리를 도정의 출발점으로 삼아, 지역과 세대, 산업과 생활의 경계를 넘어 경기도의 가능성을 더 큰 기회로 만들겠다”고 밝혔다.

추 지사는 “민선9기 경기도는 7조 원이 넘는 채무를 안고 출발한다. 2026년 7월 현재, 예산이 부족해 약 3천억 원 규모의 사업은 예산 반영조차 하지 못한 엄중한 상황으로, 뼈를 깎는 심정으로 재정 구조를 전면 점검하겠다”며 “재정의 건전성을 지키면서도 도민의 삶과 미래를 위한 투자는 흔들림 없이 이어가겠다”고 했다.

이어 “도민의 선택을 도민의 삶의 변화로 증명해 보이겠다. 경기도의 도약이 대한민국의 대도약으로 이어지도록 저의 모든 책임감과 추진력을 다하겠다”고 덧붙였다.

이날 경기도청에서 진행된 취임식에서는 시민과의 소통 행사인 ‘대청마루’가 진행됐다. 시민이 직접 묻고 추 지사가 답하는 방식으로 이뤄진 대청마루에는 취업준비 대학생과 예비 신혼부부, 청년 소상공인, 문화예술가 등 시민 50명이 참석했다.

안산시에 거주하는 대학생 A씨는 “반도체 산업이 호황을 맞았지만, 취준생 입장에선 아직 문턱이 높다. 청년들에게 어떤 새로운 일자리와 성장의 기회를 만들어갈 계획인가”라고 물었다.

이에 추 지사는 “청년 일자리가 가장 현실적으로 다가온 과제”라며 “반도체기업이 앞당겨서 팹을 가동할 수 있도록 인프라를 조성하는 데 행정력을 집중하겠다. 그것이 되어야지만 청년 일자리도 생길 수 있다”고 답했다.

‘주거 때문에 혼인신고도 미루는 경우가 많은데, 어떤 정책을 고민 중이냐’라는 예비신부의 질문에 추 지사는 “청년이 원하는 주거 디자인을 결합할 수 있는 공급 정책을 펼치고 싶다”고 했다.

추 지사는 “경기도에서만큼은 너무 극한의 좁은 공간에서 ‘참아라’가 아니라 여기에서 ‘꿈을 꾸라’는 공간으로 방향 전환을 하려고 하고, 공급 물량도 제가 재임하는 기간 동안에는 1만호 정도 착공될 수 있도록 할 생각”이라고 말했다.