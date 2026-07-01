전장연, 22년 만에 ‘출근길 버스 탑승 시위’ 재개...“저상버스 완전 도입하라”

“장애인 이동권 보장하라!”

1일 오전 8시 서울 종로구 혜화동로터리 인근 버스정류장에서 전국장애인차별철폐연대(전장연)가 ‘버스탑승 정기시위’를 열었다. 비정기 시위를 제외하고 전장연의 버스탑승 정기시위가 부활한건 2004년 이후 22년 만이다.

이날 시위에 참여한 박경석 전장연 대표 등 활동가들은 “차별버스 중단하고 저상버스 완전 도입하라”, “서울시장은 약속 지켜라” 등의 구호를 외치며 ‘교통약자이동권보장법’의 전면 개정을 촉구했다. 박 대표는 마이크를 들고 “교통약자 이동편의 증진법이 시행된 지 20년째인데도 저상버스 도입은 절반도 되지 않는다”며 “이제는 교통약자의 이동권을 기본 권리로서 보장해야 한다”고 말했다.

휠체어를 탄 활동가 10여명은 버스가 도착할 때마다 1~3명씩 탑승을 시도했다. 버스 기사가 “사람이 많다. 만원이다”라며 이들을 태우지 않고 떠나려 하자 활동가들은 “열어달라”며 차체를 두드렸다. 이 과정에서 박 대표가 도로로 내려와 버스 앞을 막아서기도 했다. 시위가 계속되자 일부 시민들은 항의를 벌였다. 시민들은 “제발 출근 좀 하자”, “회사 가야 하는데 지금”, “왜 시민을 괴롭히냐” 등 소리치기도 했다.

전장연은 “교통약자이동권보장법이 발의된 게 22대 국회가 개원한 지난 2024년 5월인데 해당 개정안은 여전히 계류 중”이라며 “법안이 하반기로 넘어가서도 기약 없이 표류하다 폐기될 수 있다는 절박한 심정으로 시위를 재개했다”고 설명했다. 교통약자이동권보장법 전면 개정안은 비장애인이 이용하는 모든 교통수단 및 도로 등에서 교통약자가 차별받지 않도록 하는 내용을 담고 있다.

전장연은 앞으로 매주 수요일 출근길에 <출근길 버스 탑니다!> 시위를 벌일 예정이다. 전장연은 2일 오전에는 1호선 시청역 서울역 방면 승강장에서 반년간 중단했던 출근길 지하철 탑승 시위도 재개하겠다고 밝혔다.