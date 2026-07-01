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“지역소멸 위기, 교육으로 돌파”…충북도, ‘충Book-e’ 올해도 추진

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본문 요약

충북도가 도내 인구감소지역 교육격차 해소와 학습 기회 확대를 위해 '충Book-e' 학습·멘토링 지원사업을 추진한다.

충북도는 지난해 처음으로 선보인 청소년 대상 온라인 학습·멘토링 지원사업인 '충Book-e'를 올해도 진행한다고 1일 밝혔다.

서울시의 '서울런'을 벤치마킹한 이 사업은 도내 인구감소지역인 제천시와 보은·옥천·영동·괴산·단양군 등 6개 시·군의 초등 5∼6학년생과 중·고등학생에게 학습 수준에 맞는 맞춤형 프로그램을 제공하는 정책이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“지역소멸 위기, 교육으로 돌파”…충북도, ‘충Book-e’ 올해도 추진

입력 2026.07.01 13:47

  • 이삭 기자

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충북도청 전경. 충북도 제공.

충북도청 전경. 충북도 제공.

충북도가 도내 인구감소지역 교육격차 해소와 학습 기회 확대를 위해 ‘충Book-e’ 학습·멘토링 지원사업을 추진한다.

충북도는 지난해 처음으로 선보인 청소년 대상 온라인 학습·멘토링 지원사업인 ‘충Book-e’를 올해도 진행한다고 1일 밝혔다.

서울시의 ‘서울런’을 벤치마킹한 이 사업은 도내 인구감소지역인 제천시와 보은·옥천·영동·괴산·단양군 등 6개 시·군의 초등 5∼6학년생과 중·고등학생(학교 밖 청소년 포함)에게 학습 수준에 맞는 맞춤형 프로그램을 제공하는 정책이다.

올해 사업은 초등 5~6학년, 중학생, 고등학생 1~2학년 및 학교밖청소년 약 1500명을 대상으로 진행된다. 주요 내용은 온라인 학습 콘텐츠 지원(교과, 종합반 수준), 선후배 1:1 온라인 멘토링, 학습 교재비 지원 등이다.

참여 학생은 주요 온라인 학습 콘텐츠(엘리하이(초등), 엠베스트(중등), 메가스터디(고등), 이투스, 대성마이맥) 중 원하는 과정 1개를 선택해 수강할 수 있다. 최대 6만원 상당의 학습 교재 쿠폰도 제공된다.

또 참여 학생 중 200명을 별도로 선발해 충북 출신 및 전국 주요 대학 재학생 멘토와 1:1 매칭하는 온라인 멘토링도 운영한다.

신청 대상은 부모(직계존속)의 주민등록등본상 주소가 충북 도내 6개 인구감소지역 시군(제천, 보은, 옥천, 영동, 괴산, 단양)에 있는 청소년이다.

충북도는 기초생활수급자, 차상위계층, 기준 중위소득 120% 이하 가구의 자녀를 우선 선발해 취약계층의 교육 지원을 강화할 계획이다.

충북도 관계자는 “인구감소지역의 교육 접근성 격차를 해소하기 위해 체계적인 지원 방안을 마련하는 데 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

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