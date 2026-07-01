최대호 경기 안양시장 취임···“시민 삶 풍요롭게 만들겠다”

안양시가 1일 오전 10시 안양시청 강당에서 민선 9기 최대호 제11대 안양시장 취임식을 개최했다.

최대호 안양시장은 취임사를 통해 “그동안 수도권광역급행철도(GTX)-C 노선 인덕원역 확정, 광역 철도망 구축, 박달스마트시티 조성 사업시행자 지정, 인덕원 인텐스퀘어 착공 등 미래를 위한 씨앗을 뿌려왔다면, 이제는 이를 온전한 결실로 맺어 시민의 삶을 풍요롭게 만들겠다”고 말했다.

최 시장은 민선 9기 안양의 도약을 이끌 8대 주요 정책으로 초연결 콤팩트도시, 피지컬 인공지능(AI) 선도도시, 균형발전 모범도시, 녹색정원도시, 기업하기 좋은 도시, 민생경제 중심도시, 모두가 행복한 포용도시, 명품문화도시를 꼽았다.

최 시장은 8개 철도노선과 18개 역세권 개발을 통해 주거·일자리·문화·상업이 유기적으로 연결되는 초연결 콤팩트도시 안양을 실현하고, 서울대와 연계한 인공지능(AI) 융합 혁신클러스터 조성 등을 통해 피지컬 인공지능(AI) 산업을 안양의 미래 핵심 성장 동력으로 육성하겠다는 비전을 제시했다.

최 시장은 “오늘의 약속이 내일의 변화가 되고, 그 변화가 안양의 눈부신 미래가 될 수 있도록 혼신의 힘을 다해 ‘더 큰 안양, 더 강한 안양, 더 행복한 안양’을 만들겠다”며 “안양의 미래 100년 완성을 위해 시민과 끝까지 함께하겠다”고 밝혔다.