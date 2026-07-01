국가유공자 최고 예우·교권보호관 운영···충남·세종 단체장·교육감 ‘1호 결재’에 담긴 메시지는?

박수현 충남지사 ‘충효예’·‘열린 도지사실’ 조상호 세종시장 ‘경제 자족도시 실현’ 이병도 충남교육감 ‘교권보호관 추진단 출범’ 강미애 세종교육감 ‘학교 현장 방문 운영 계획’

박수현 충남지사와 조상호 세종시장, 이병도 충남교육감, 강미애 세종교육감이 1일 임기 시작과 함께 각각 ‘충청정신 실천’, ‘경제 자족도시 실현’, ‘교권 보호’, ‘학교 현장 중심’을 첫 정책 과제로 내세웠다. 취임 후 첫 결재에는 향후 도정과 시정, 교육행정의 운영 방향과 정책 우선순위가 담겼다는 평가가 나온다.

박 지사는 이날 집무실에서 ‘충효예 충청정신 실천, 통하는 도지사실 추진 계획’에 서명하며 관련 정책 추진을 본격화했다.

도는 충효예 충청정신 실천을 위해 태극기 달기 운동(충), 어르신·국가유공자 최고 예우(효), 청소년 사랑의 일기 쓰기 운동(예)을 추진한다.

태극기 달기 운동은 태극기 나눠주기 캠페인과 공모전 개최, 홍보 및 학생 교육, 아파트·경로당·마을회관·공공기관 등의 국기 게양 실천 점검 등을 중심으로 진행된다.

어르신과 국가유공자에 대한 예우도 강화한다. 도지사 주관 행사에서는 노인회장과 보훈단체장이 가장 먼저 입장해 도지사 옆자리에 앉도록 의전 절차를 개선한다. 또 매월 1일을 ‘효의 날’로 지정해 부모님께 안부 전화 드리기 등 실천 운동도 추진한다.

도민과의 소통을 위한 ‘통하는 도지사실’도 운영한다. 도지사실 출입문을 상시 개방해 개인과 단체 등 도민 누구나 자유롭게 방문할 수 있도록 하고 집무실에는 폐쇄회로(CC)TV를 설치해 24시간 녹화 영상을 도 누리집을 통해 공개할 계획이다.

조상호 세종시장은 1호 지시사항으로 경제·산업·일자리 분야 비전과 추진 전략 수립을 주문하며 경제 자족도시 실현 의지를 밝혔다.

조 시장은 “시정 5기에는 행정수도를 넘어 기업과 일자리가 성장하는 지속가능한 경제도시 조성에 나설 것”이라며 “비전과 추진 전략을 얼마나 체계적이고 완성도 있게 수립하느냐에 따라 시민 체감도가 크게 달라질 것”이라고 말했다.

그는 기업·산업·인재·일자리가 선순환하는 경제 생태계 구축의 실행력을 높이기 위해 기업인과 전문가, 시민 대표가 참여하는 민관 협의체 구성을 주문했다.

이병도 충남교육감은 취임 첫 결재로 ‘교육감 직속 교권보호관 추진단’ 출범안을 처리했다. 추진단은 오는 6일 발족하며 4급 상당 장학관을 단장으로 장학관, 장학사, 변호사, 주무관, 상담사 등 총 12명으로 운영된다.

교권보호관은 교권 침해와 악성 민원, 아동학대 신고, 학부모 갈등 등으로 위축된 교원의 교육활동을 보호하기 위한 교육감 직속 전담기구다. 예방부터 대응, 회복까지 아우르는 통합 지원체계를 구축하며 교권보호팀과 교권회복팀 등 총 20명 규모로 운영될 예정이다.

강미애 세종교육감은 첫 공식 결재로 ‘학교 현장 방문 운영 계획’에 서명하고 현장 중심·학생 중심·학교 중심의 새로운 세종교육 추진에 나섰다.

강 교육감은 오는 11월까지 지역 유치원과 초·중·고등학교, 특수학교, 각종학교 등 153개 학교(원)를 직접 방문해 학교 운영 현황과 교육활동을 살펴보고 학교 구성원들과 소통하며 현장의 의견을 정책에 반영할 계획이다.