박승원 경기 광명시장 취임···“더 나은 광명 만들겠다”

박승원 경기 광명시장 1일 광명시민체육관에서 열린 제20대 광명시장 취임식에서 “위대한 시민과 함께 더 나은 광명으로, 더 확실한 변화를 만들겠다”고 밝혔다.

박 시장은 “지난 8년간 시민과 함께 ‘시민주권 도시’, ‘사람 중심 도시’를 만들며 유능한 지방정부의 새로운 가능성을 증명했다”며 “앞으로의 4년도 시민을 중심으로 민생·평화·연대의 가치 아래 모두가 행복하고, 모두가 잘 사는 미래 100년을 설계하겠다”고 했다.

이어 “‘민생’은 우리의 소중한 삶을 지켜내는 현실적 가치이고, ‘평화’는 일상의 평화를 지켜 내일을 꿈꾸게 하는 미래 가치이며, ‘연대’는 이 모든 것을 가능하게 하는 실천적 가치”라며 “이 세 가지 시정가치를 바탕으로 시민이 체감하는 더 나은 광명, 더 확실한 변화를 만들어 가겠다”고 밝혔다.

박 시장은핵심 전략으로 산업과 일자리를 품은 자족형 경제도시, 미래 성장동력으로서 교통 혁신, 원도심과 신도시가 함께 성장하는 균형발전, 기본사회 1번지 실현, 지역순환경제 기반의 민생경제 안정, 사람과 자연이 공존하는 지속가능 도시 등 6대 전략을 제시했다.

박 시장은 “시민이 권리를 자유롭게 누리고, 도시의 모든 현안을 시민과 함께 토론하고 해결하는 ‘시민의 도시 광명’을 만들겠다”며 “시민과 함께하면 실패하지 않는다는 신념과 각오로 시민과 함께 뛰겠다”고 했다.