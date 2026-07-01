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박승원 경기 광명시장 취임···“더 나은 광명 만들겠다”

입력 2026.07.01 13:56

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박승원 경기 광명시장 1일 광명시민체육관에서 열린 제20대 광명시장 취임식에서 발언하고 있다. 광명시 제공

박승원 경기 광명시장 1일 광명시민체육관에서 열린 제20대 광명시장 취임식에서 발언하고 있다. 광명시 제공

박승원 경기 광명시장 1일 광명시민체육관에서 열린 제20대 광명시장 취임식에서 “위대한 시민과 함께 더 나은 광명으로, 더 확실한 변화를 만들겠다”고 밝혔다.

박 시장은 “지난 8년간 시민과 함께 ‘시민주권 도시’, ‘사람 중심 도시’를 만들며 유능한 지방정부의 새로운 가능성을 증명했다”며 “앞으로의 4년도 시민을 중심으로 민생·평화·연대의 가치 아래 모두가 행복하고, 모두가 잘 사는 미래 100년을 설계하겠다”고 했다.

이어 “‘민생’은 우리의 소중한 삶을 지켜내는 현실적 가치이고, ‘평화’는 일상의 평화를 지켜 내일을 꿈꾸게 하는 미래 가치이며, ‘연대’는 이 모든 것을 가능하게 하는 실천적 가치”라며 “이 세 가지 시정가치를 바탕으로 시민이 체감하는 더 나은 광명, 더 확실한 변화를 만들어 가겠다”고 밝혔다.

박 시장은핵심 전략으로 산업과 일자리를 품은 자족형 경제도시, 미래 성장동력으로서 교통 혁신, 원도심과 신도시가 함께 성장하는 균형발전, 기본사회 1번지 실현, 지역순환경제 기반의 민생경제 안정, 사람과 자연이 공존하는 지속가능 도시 등 6대 전략을 제시했다.

박 시장은 “시민이 권리를 자유롭게 누리고, 도시의 모든 현안을 시민과 함께 토론하고 해결하는 ‘시민의 도시 광명’을 만들겠다”며 “시민과 함께하면 실패하지 않는다는 신념과 각오로 시민과 함께 뛰겠다”고 했다.

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